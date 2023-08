Tutto pronto per La notte della Taranta 2023 che si terrà sabato 26 agosto a Melpignano. L’evento sarò poi trasmesso in tv il 2 settembre prossimo, in seconda serata, su Rai 1. A seguire tutte le informazioni -dai cantanti ospiti ai biglietti- per assistere allo show musicale.

Notte della Taranta 2023, artisti, cantanti ospiti: da Arisa a Tananai

Tra i cantanti ospiti della serata di sabato 26 agosto ci sarà anche Tananai a Melpignano, in provincia di Lecce. Il giovane artista, che ha collezionato 17 dischi di platino e raggiunto quasi 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify oltre a 110 milioni di views su YouTube, interpreterà la pizzica di Aradeo e il canto in grico ‘Ri lo la la’.

Queste le parole di Fiorella Mannoia, Maestra concertatrice di questa edizione:

“Un giovane talento che ha raccolto un invito speciale di tradizione e cultura. Sono felice di celebrare con lui questo rito ancestrale e sempre moderno”

“Siamo certi che Tananai regalerà alla piazza della Taranta grandi emozioni in connessione con le nuove generazioni che ogni anno si avvicinano al mondo della musica popolare, della pizzica” sono le parole di Massimo Manera, presidente della Fondazione e organizzatore dell’evento.

Confermata anche la presenza di Arisa come super ospite. Entusiasmo per la talentuosa cantante:

“Sono felicissima ed emozionata. È un onore per me incontrare il pubblico della Taranta, ha detto Arisa. Sarà un viaggio meraviglioso nei ritmi del Salento che richiamano i suoni della mia Basilicata. Due territori che hanno vissuto l’isolamento geografico ma che grazie alla Cultura sono riusciti a determinare la loro crescita. Ringrazio Fiorella Mannoia per l’invito. Essere ospite in questa edizione dedicata alle donne è motivo di orgoglio. Con lei canterò Ferma Zitella, un brano che mi ha particolarmente colpito fin dal primo ascolto. Non vedo l’ora di salire sul magico palco della Taranta e ballare la pizzica”

L’Orchestra Popolare de La Notte della Taranta 2023 sarà guidata dal percussionista Carlo Di Francesco e dal direttore d’orchestra Clemente Ferrari nel Teatro Cavallino Bianco di Galatina.

A loro si aggiungere anche la classe e l’intensità di Brunori Sas che interpreterà ‘Lule Lule’ in lingua arbëreshë e ‘Aremu’ in grico, canti legati dalla nostalgia.

La notte della Taranta 2023, biglietti

Ingresso libero per tutti sempre in funzione dello spazio disponibile. Ma quest’anno si possono acquistare 150 biglietti per il backstage dal prezzo di 30 euro ciascuno: il ricavato servirà ad adottare 1.500 alberi. L’acquisto sarà possibile cliccando sul sito ufficiale (qui).