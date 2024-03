Norah Jones, cantante, cantautrice e pianista 9 volte vincitrice del Grammy Award, ha pubblicato Visions , il suo nono album da solista in studio realizzato in collaborazione con il produttore e polistrumentista Leon Michels. Il disco è un set di 12 canzoni, vibrante e gioioso, che è lo yang rispetto all’yin di “Pick Me Up Off The Floor”, l’ultimo album di canzoni originali di Norah Jones, pubblicato all’inizio della pandemia del 2020 e che preannunciava molte delle emozioni cupe di quel periodo.

“Il motivo per cui ho intitolato l’album Visions è perché molte delle idee sono arrivate nel cuore della notte o in quel momento subito prima di dormire. Abbiamo fatto la maggior parte delle canzoni nello stesso modo, io ero al piano o alla chitarra e Leon suonava la batteria e semplicemente improvvisavamo. Mi piace la crudezza tra me e Leon, il modo in cui suona in stile garage ma anche pieno di sentimento, perché è da lì che viene”

Quali sono state le reazioni della critica internazionale in merito al nuovo album? Ecco le prime impressioni e i commenti.

Recensioni di Vision di Norah Jones

Uncut: Il suo lavoro al pianoforte è invidiabilmente abile, opta ancora solo per chitarra e ottoni nella title track, ma “paradise” offre il fascino disinvolto della prima Diana Ross, mentre il produttore Leon Michels aiuta ad alleggerire ulteriormente l’atmosfera in “Running”, aggiungendo il sax. e tamburi.

SputnikMusic: Norah Jones potrebbe essere la stessa artista che cantava “Don’t Know Why” sulla spiaggia 22 anni fa, ma ciò non significa che non abbia fatto dei passi avanti per avanzare o aggiornare il suo sound principale. Visions ne è una prova concreta.

Mojo: Norah Jones ha riscoperto il suo fascino.

AllMusic: Visions è chiaro e leggero, le sue trame vividamente articolate e i suoi ritmi morbidi e fluidi. È musica che sembra viva, inspira ed espira con una gentile insistenza; non è mai affrettata.

Gilde Magazine: Questa è un’aggiunta vitale e degna al variegato catalogo di Jones, sicuramente con il potenziale per la sua decima vittoria ai Grammy.

The Line of Best Fit: Norah Jones attribuisce grande importanza alla variazione tonale e all’equilibrio in Visions; è una mossa di scacchi saggia, che garantisce un ascolto avvincente ad ogni giro.

Visions di Norah Jones: tracklist, ascolta l’album

Visions è già disponibile in vari formati che includono CD, CD Ltd., Vinile, Vinile Ltd. e digitale. La track list è la seguente:

CD

1. All This Time (Norah Jones/Leon Michels)

2. Staring at the Wall (Norah Jones/Leon Michels)

3. Paradise (Norah Jones/Leon Michels)

4. Queen of the Sea (Norah Jones)

5. Visions (Norah Jones)

6. Running (Norah Jones/Leon Michels)

7. I Just Wanna Dance (Norah Jones/Leon Michels/Homer Steinweiss)

8. I’m Awake (Norah Jones)

9. Swept Up in the Night (Norah Jones/Leon Michels)

10. On My Way (Norah Jones/Pete Remm)

11. Alone With My Thoughts (Norah Jones/Leon Michels)

12. That’s Life (Norah Jones/Leon Michels)

