“Nonostante tutto”, testo e significato della nuova canzone di Cesare Cremonini e Elisa

Elisa e Cesare Cremonini sono tornati a lavorare insieme e lo hanno fatto con un brano che ha già avuto un successo incredibile. Nonostante tutto battezza infatti la nuova collaborazione tra i due cantautori, che aveva in passato già avuto un sodalizio professionale con Aurore Boreali, presente nell’ultimo album di Cremonini Alaska Baby, e nella versione live di Io e Anna, brano presente in Poetica. Del resto, loro sono due degli autori più apprezzati del panorama musicale italiano, sia a livello di brano che di penna. Singolarmente hanno scritto la storia del pop italiano, non rinunciando mai a mescolare il pop con l’elettronica. La loro nuova canzone è prodotta da entrambi insieme ad Alessio Natalizia, uno dei più importanti artisti elettronici che viene denominato con il nome di Not Waving.

Al primo ascolto, Nonostante tutto è diventata già una hit per migliaia di italiani, che non vedono l’ora di vedere live i due cantanti, sempre al passo con i tempi e sempre dalla parte dei sogni.

Il testo di Nonostante Tutto di Cesare Cremonini ft Elisa

Lo sai che a volte la felicità ha il sapore del mare

Lascia un segno nell’anima, nelle labbra salate

Corrile incontro, tu baciala, non farla aspettare

Se arriva in fondo a una lacrima, tu lasciala entrare

(Nonostante tutto, nonostante solo, nonostante buio)

È una luce accesa

(Nonostante tutto, nonostante voce, nonostante persa)

(Nonostante morto, nonostante persa)

Che mi tiene sveglia

(Nonostante tutto, nonostante presa, nonostante morto)

È una luce accesa

(Nonostante vago, nonostante crеdo, nonostante vago)

Mi rimane la voglia

(Nonostante tutto, nonostantе tutto)

Vado in paranoia

(Nonostante tutto, nonostante tutto)

Se non posso farlo un’altra volta

E poi un’altra ancora

(Nonostante tutto, nonostante tutto)

E poi un’altra ancora

Sento una musica nella testa

La cassa atomica che ci pesta

Non c’è una logica e una festa

La felicità (La felicità)

Voglio una musica che mi prenda

La luce cosmica di una stella

E quella magica (Magica) che ha solo l’alba

Non mi basta mai, mai

Lo sai che a volte la felicità poi ti viene a cercare

Ti lascia un segno nell’anima che ti sembra l’estate

Corrile incontro, tu chiamala

Leggera, senza una nuvola

E se arrivi in fondo a una pagina

Tu non la strappare

(Nonostante tutto, nonostante l’odio, nonostante devo)

È un fuoco acceso

(Nonostante affondo, nonostante cado, nonostante voglio)

Che mi tiene sveglio

(Nonostante tutto, nonostante il prezzo)

(Nonostante troppo, nonostante perso)

Ah, il fuoco accesso

(Sai che vedo il caos sotto questo velo)

(E che l’uomo rovina il cielo)

Mi rimane la voglia

(Nonostante tutto, nonostante tutto)

Vado in paranoia

Se non posso farlo un’altra volta

E poi un’altra ancora

(Nonostante tutto, nonostante tutto, nonostante tutto)

E poi un’altra ancora

Sento una musica nella testa

La cassa atomica dentro le ossa

Non c’è una logica, è una festa

La felicità (La felicità)

Voglio una musica che mi prenda

La luce cosmica di una stella

E quella magica (magica) che ha solo l’alba

E non mi basta mai, mai

(Nonostante tutto, nonostante tutto)

(Uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh)

(Nonostante tutto, nonostante tutto)

Non mi basta mai, mai

Il significato di Nonostante Tutto

Il cantautore Cesare Cremonini ha spiegato il vero significato di questo brano, che rispecchia appieno la personalità di entrambi gli artisti. Lui stesso l’ha definito una dedica pop al mondo di oggi, che promette una felicità sofferta. “Quel Nonostante Tutto che Elisa canta in loop come un mantra è un riff commovente” – ha continuato il cantante bolognese – “diretto come il volto di una guerriera piena di cicatrici e ferite che però riesce a sorridere in modo ribelle davanti alle difficoltà“. All’interno della canzone c’è un ritmo incalzante, ipnotico, che spinge a ballare nella tempesta, a seguire il beat per non cadere, per non mollare.

“Nonostante tutto è una canzone elettronica ma anche cantautorale” – ha spiegato Cremonini – “il cui testo ti sprona a lottare e rialzarti, ricordandoti un piccolo miracolo che si compie tutti i giorni: la capacità di trasformare il dolore in gioia“. Si tratta insomma di un inseguimento della felicità.