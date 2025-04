“Nonostante tutto”, arriva il nuovo singolo di Cesare Cremonini ed Elisa

Nonostante si conoscano da ben 25 anni, fin dagli inizi delle loro carriere, Cesare Cremonini ed Elisa hanno deciso di duettare solo di recente. Una decisione che neanche a dirlo, ha mandato in visibilio i fan dei due cantautori, star della musica pop italiana, già deliziati con Aurore Boreali, il brano che li vede già protagonisti insieme, nell’album in studio di Cremonini Alaska Baby pubblicato il 29 novembre scorso.

Si tratta quindi di un ritorno della coppia artistica, segnale che la collaborazione è più che produttiva, e come hanno detto gli stessi artisti in un’intervista è una promessa artistica che finalmente hanno potuto mantenere.

“Elisa ed io ci siamo conosciuti che eravamo agli esordi – queste le parole di Cesare Cremonini – abbiamo aspettato venticinque anni di musica per condividere un momento così intimo e profondo come quello della scrittura. Lavorando insieme abbiamo realizzato un sogno e una promessa, scoprendo di poter essere un tempio l’uno per l’altro nel lavoro in studio.

Un brano che parla delle sfide e della forza di volontà

Nonostante Tutto, il nuovo brano di Cesare Cremonini ed Elisa, prodotto con Alessio Natalizia, uscirà su tutte le piattaforme streaming e nelle radio l’11 aprile. “Il legame con Elisa stimola il mio rapporto con il presente, nello scrivere, nel produrre e nel continuare a trattare il pop come una forma d’arte. ‘Nonostante tutto’ ci rappresenta in pieno in questo momento perché svela uno dei nostri tanti punti in comune: il lato oscuro da cui nasce la nostra passione per la musica, che è una fonte inesauribile di felicità” Ha rivelato il cantautore bolognese.

Un connubio sonoro che porta con sé un complicità artistica forte, con due mondi musicali che si fondono alla perfezione. E infatti sarebbe riduttivo chiamarlo solo duetto visto che Cremonini ed Elisa hanno collaborato non solo per la voce ma anche per la scrittura, la composizione e la produzione:

“Questa collaborazione con Cesare è nata da uno scambio artistico molto profondo – racconta inoltre la cantautrice triestina – nonostante le tante collaborazioni che ho avuto la fortuna di fare nella vita, questa con Cesare è speciale perchè è talmente a 360° che mi fa sentire come se fossimo una band, un duo. Lo spazio e la fiducia che mi ha dato in studio mi hanno permesso di esprimermi completamente, non solo come cantante ma anche come cantautrice e come arrangiatrice e produttrice, e non finirò mai di ringraziarlo per avere questo approccio così stimolante.” aggiungendo che a lei piace molto come pensa Cremonini, il suo modo di creare, e che lo stima molto. Motivo per cui quest’esperienza per lei è stata “un’iniezione di fiducia, e insieme uno scambio filosofico, e un viaggio musicale senza confini.”

Nonostante tutto, dunque è anche il frutto di un’amicizia maturata con il tempo, che finalmente è sbocciata in una collaborazione molto promettente. La canzone tratta temi importanti come la capacità di andare avanti nonostante le difficoltà, parla della forza di volontà e delle sfide personali di entrambi i cantautori.