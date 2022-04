Non ti nascondere, Meg: testo, video, significato della canzone

Da, oggi, venerdì 29 aprile disponibile ovunque il nuovo singolo di Meg che porta per titolo ‘Non ti nascondere’ (Asian Fake, distributed by Sony Music Entertainment Italy). La cantautrice e produttrice simbolo della scena alternativa elettronica italiana scrive, arrangia e produce da sempre la sua musica, esplorando nuovi mondi sonori e ampliando sempre di più i propri orizzonti creativi, senza compromessi e senza mai tradire sé stessa, in perenne movimento verso “nuovi accordi e nuove scale”.

Il brano è la conferma del talento di cantautrice di Meg attraverso un testo che è una vera e propria poesia esistenziale, un manifesto per tutti coloro che in questo mondo si sentono inadeguati, ma che in realtà brillano di luce propria, senza saperlo. Un inno R/esistenzialista: oggi più che mai sembra che vivere coincida col resistere.

Ascoltandolo, è come se Meg ci sussurrasse all’orecchio: “Il mondo ha bisogno di una persona speciale come te! Lo so, è difficile, ma continua a ballare e resisti!”.

Qualche tempo fa Lorenzo @godblesscomputers mi mandò un suo brano su cui lavorare. Da quello estrapolai un bellissimo campione di marimba, un pad super granuloso e su questi due elementi ho costruito il mio beat, scritto il basso e i synth.

Avevo degli appunti in un quaderno che parlavano della mia tendenza a nascondermi, sentendomi inadeguata e minuscola rispetto a questa folle realtà esterna. Parlavo di me a me stessa e, allo stesso tempo, volevo parlare a chi sente in questo momento che vivere è una faticosa prova di resistenza, e che per smontare il Male può servire piangere ma anche ridere. Quando molto tempo dopo ho fatto ascoltare il pezzo a @frenetico, lui mi ha detto con gli occhi che scintillavano : “ti prego lavoriamoci insieme!” E come dire di no a Daniele? Impossibile! Il suo apporto è stato fondamentale perché il pezzo acquistasse un mood ancora più preciso: più dark e viscerale. Più intimo e visionario.

Quindi grazie Godblesscomputers , grazie Frenetik e grazie @michele_nannini e @die.nelsensomuori , autori della cover, che ha aggiunto ulteriore significato a questo pezzo a cui sono profondamente legata: un fiore che come un miracolo sboccia dalla nera pietra lavica e brilla di luce propria, e che è lì, come uno specchio, come un mantra, come un promemoria a implorarti: “Non ti nascondere, sei speciale e il mondo ha bisogno di te !” ‘Non ti nascondere’ esce venerdì 29.04

A seguire, trovate il testo della canzone e cliccando sulla foto in basso il video con l’audio.