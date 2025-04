“Non stiamo più insieme”. Amici, la coppia amatissima si dice addio

Il talent Amici è arrivato alla fase del Serale, e si sta avvicinando sempre di più il fatidico momento della finale, durante la quale si conoscerà finalmente il nome del vincitore. Il programma – condotto da Maria De Filippi – è riuscito nel corso degli anni ad entrare di diritto nelle case degli italiani, non rinunciando mai alla spontaneità e alla valorizzazione del talento. Del resto sono stati tantissimi i giovani che hanno scelto di parteciparvi con la speranza di poter un giorno sfondare nel mondo dello spettacolo, e c’è da dire che molti di loro ci sono anche riusciti. Emma, Stefano De Martino, Elodie, Annalisa, Elena D’Amario sono solo alcuni dei nomi che hanno saputo realizzare i propri sogni e diventare così dei veri punti di riferimento per il mondo dello spettacolo.

Spesso è inoltre capitato che, all’interno di quella Scuola, siano nate delle storie d’amore e che queste siano continuate al di fuori dal talent. Tra i tanti “innamorati” due di loro hanno di recente annunciato di essersi detti addio definitivamente.

La coppia di Amici si è lasciata: l’annuncio

Ad essersi detti addio per sempre sono stati i giovani Mew e Matthew, che hanno partecipato alla scorsa edizione di Amici ma che ad un certo punto hanno entrambi deciso di abbandonare la trasmissione. I due hanno di certo conquistato il pubblico italiano sia per il loro talento che per il legame che si era creato tra di loro, e che li aveva portati a iniziare un bellissimo percorso di vita insieme. Dopo la loro uscita di scena da Amici, le loro carriere sono andate avanti singolarmente e Mew ha anche partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Giovani, non riuscendo però ad arrivare sul palco dell’Ariston. La stessa cantante ha intanto rivelato, lo scorso 11 aprile sulle sue Instagram stories, che la storia tra lei e Matthew è volta al termine.

“Non stiamo più insieme” – ha esordito lei – “Le nostre vite hanno preso strade completamente diverse e quando ami qualcuno devi anche essere capace di lasciarlo andare“. In più ha anche ringraziato tutti i suoi fan per il supporto che le hanno sempre dato sin da quando ha mosso i suoi primi passi nella scuola di Amici. Il suo ex fidanzato Matthew ha invece preferito la via del silenzio, e per il momento non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito alla rottura avvenuta tra lei e Mew. Tra l’altro, i due erano usciti dalla Scuola di Amici insieme.

Perché Mew e Matthew andarono via da Amici

Molti fan non hanno ancora ben compreso il motivo per cui i due decisero di uscire insieme dal talent, soprattutto quando mancava pochissimo alla seconda fase del programma, quella che permette solitamente agli allievi di farsi conoscere ancor di più dal grande pubblico. “Il percorso ad Amici è sicuramente bello quanto impegnativo” – aveva spiegato Mew sui social – “Lì dentro ogni passo è delicato. Entrare ad Amici per me è stata veramente una salvezza, mi ha dato tante conferme di cui avevo bisogno“. Lei stessa aveva inoltre svelato di aver sofferto di depressione e di aver, ad un certo punto, smesso di mangiare. “Ho cercato di non mostrare niente a nessuno” – ha concluso la cantante – “e poi ci sono riuscita ma poi ho capito che si può stare male ed è importante parlarne“. Matthew, che all’epoca era il suo fidanzato, decise quindi di uscire dalla Scuola insieme a lei proprio per darle il supporto emotivo di cui aveva bisogno.