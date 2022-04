Deddy torna con un nuovo singolo, in radio, streaming e download digitale a partire da venerdì 15 aprile 2022. Il cantante finalista di Amici 20 si fa affiancare da Caffellatte, giovane artista che collabora con lui nell’inedito “Non mi fa dormire”, disponibile fra poche ore.

Deddy featuring Caffellatte, Non mi fa dormire, Significato canzone

Di cosa parla il nuovo singolo? A dare qualche indizio e anticipazione è lo stesso Deddy, via social:

Esce Venerdì 15 aprile “Non mi fa dormire” il nuovo singolo di Deddy con Caffellatte ✂️🎤+☕🥛=😳😳 Vi capita mai di pensare ad una persona, ai momenti passati insieme, anche se siete lì con lei o lui? Questi pensieri sono diventati un fischio, un motivetto che, spero, non vi farà dormire!

Caffellatte, chi è la cantante

Chi è Caffellatte, la cantante che collabora con Deddy nel brano “Non mi fa dormire”? Come riportato dai colleghi di Pinkblog, ecco qualche informazione in più.

Da bambina ricorda di aver ascoltato Franco Battiato a tutte le ore del giorno grazie al suo papà. I viaggi in macchina con lui sono alcuni dei ricordi più commoventi della sua infanzia. Oggi invece si lascia trasportare tantissimo dal sound elettronico, anche un po’ filo anni ’80 ma non solo. Sicuramente in età adolescenziale ha ascoltato tantissimo rap che ha influenzato il suo modo di scrivere. Ghemon e Dargen D’amico, ma non solo.