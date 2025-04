Noemi, la cantante a cuore aperto: le confessioni sulla maternità i nuovi progetti musicali

Una conversazione intima, come tra due care amiche: è questa l’atmosfera, tipicamente informale e distesa, che si respira nei podcast di Giulia Salemi, Non lo faccio x moda. In questo contesto, Noemi si è raccontata con grande sincerità, condividendo diversi aspetti della sua vita, sia professionali che personali.

Durante la chiacchierata, la cantante ha ripercorso la sua carriera, dagli esordi a X Factor fino al Festival di Sanremo 2025, dove ha partecipato con il brano Se ti innamori muori. Ha poi ricordato il suo “Sanremo preferito”, quello del 2012, quando si esibì con Sono solo parole, uno dei suoi brani più amati, scritto da Fabrizio Moro: “Un podio femminile bellissimo, eravamo tre cantanti diverse ma comunque determinate”, ha sottolineato, non senza mettere l’accento sulla finale di quest’anno, dove invece il podio è stato interamente maschile.

“Il televoto credo sia poco friendly con le donne, perché il pubblico che vota è più portato verso il voto maschile. Però non ci fossilizziamo troppo su Sanremo e sulle classifiche: ricordiamoci che Vasco arrivò ultimo. La finale di Sanremo è lo sparo di una maratona molto più lunga: alla fine, è il percorso nella sua totalità che importa”. Ha tagliato corto.

Un sogno da riacciuffare

Amata dal pubblico per la sua voce graffiata e il suo stile sofisticato, Noemi non ama esporre troppo la sua vita privata sotto i riflettori. Ma nel salotto di Giulia Salemi ha deciso di offrire uno scorcio più intimo di sé, parlando di Gabriele, l’uomo a cui è legata in matrimonio dal 2018 e al quale, come ha dichiarato– duramente critica verso sé stessa – ha negato la paternità.

“Quando avevo 30 anni pensavo che l’avrei fatto, ma la vita mi ha portato altrove. Non stavo vivendo un momento di tranquillità, avevo problematiche legate alla salute mentale. Mi pesa non aver colto l’attimo per avere un figlio. Quando dici di no ad alcune cose e sei in coppia, non lo dici solo per te, ma anche per l’altro. Ho negato al mio compagno la paternità. Lui mi è rimasto accanto, siamo molto legati, anche se litighiamo da morire… litigi che durano 20 secondi.”

La cantante ha aggiunto che oggi il peso lo sente più per lui che per sé stessa, ma che le piacerebbe molto, ora, riuscire a coronare questo sogno, perché si sente una persona più risolta: “In quel momento non ero capace. Quando vivi un momento così difficile, non puoi portarci dentro un figlio: sarebbe una cosa sbagliata”.

La sincerità di Noemi è andata oltre, toccando corde profonde della sua anima, quando ha parlato della derealizzazione, un sintomo dissociativo che consiste nella percezione distorta del mondo esterno. Un malessere psicologico che ha vissuto intorno al 2018, in coincidenza con un Sanremo per lei particolarmente duro. La cantante ha raccontato di aver toccato il fondo, provando un senso di inutilità della vita, e di essere riuscita a risalire grazie a un percorso psichiatrico, farmaci e terapia.

Oggi si sente più forte e consapevole, il momento giusto per diventare mamma. Forse un giorno, non troppo lontano la cicogna le farà visita: “Spero che la vita mi dia la possibilità di girarmi e riacciuffare questa cosa.”