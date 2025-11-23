Noemi, chi è il marito Gabriele? Insieme da oltre 15 anni

Noemi è tra le cantanti più amate del panorama musicale italiano. Non solo arte, nella sua vita c’è posto anche per l’amore. Ormai da anni è infatti legata al marito Gabriele Greco. Una relazione segnata da alti e bassi e che continua a gonfie vele. Ad accomunarli è soprattutto la forte passione per la musica, dato che anche lui lavora in questo ambito.

Chi è il marito di Noemi

A fianco alla cantante, ormai da anni, c’è il marito Gabriele. Lui di lavoro fa il polistrumentista e, nato nel 1984, è coetaneo della moglie. Ha iniziato a studiare pianoforte all’età di 10 anni e da allora non si è più fermato, tanto che si è anche diplomato in solfeggio presso l’Accademia di Santa Cecilia e poi al Saint Louis of College of Music. Nel frattempo si è laureato in Scienze Politiche e ha iniziato alcune collaborazioni con grande artisti della musica jazz e della musica leggera. Gabriele e Noemi si sono conosciuti nel 2008, quando ha sostituito il bassista nella band della cantante. Da quel momento non si sono più lasciati e, dieci anni dopo, hanno pronunciato il fatidico sì nel cuore di Roma, nella Basilica di San Lorenzo in Lucina.

In tutti questi anni non sono di certo mancati gli alti e bassi per loro e, a svelarlo, è stata proprio la stessa cantante nel corso di qualche intervista. “Mio marito mi ha aiutata a lasciar andare certi pensieri negativi, certe prese di posizione molto dure” – ha confessato lei – “Anche nei periodi più spaventosi di un tempo, quando avevo gli attacchi di panico. Anche quando sono diventata così lontana da come mi aveva conosciuta. È stato la mia forza quando mollavo“.

Le rivelazioni sulla vita privata

La coppia non ha figlia e, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa, Noemi ha spiegato di essere impegnata a concentrarsi su sé stessa prima di poter pensare alla maternità. “È un giro di boa importante ma non è più come un tempo” – ha detto – “per un figlio vediamo come procede il mondo, sta diventando tutto molto complicato“. L’unione tra lei e Gabriele è comunque sempre stato molto forte, come si può notare dagli scatti personali che sono stati pubblicati sui rispettivi profili social. Ad esempio, in occasione del Capodanno 2024, entrambi si sono mostrati insieme e felici nella loro casa: lei in braccio a lui, mentre facevano gli auguri a tutti i fan.