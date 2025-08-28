Noel Gallagher, arriva la confessione sugli Oasis: la verità sulla reunion, cosa ha detto di Liam

Gli Oasis hanno rappresentato per anni una parte fondamentale di musica mondiale. Una carriera lunghissima, centinaia di canzoni e alla fine la rottura. Nonostante la decisione di separarsi, la loro arte ha lasciato un’impronta indelebile in milioni di persone. I due fratelli Liam e Noel Gallagher – leader dello storico gruppo – si sono da poco riappacificati e dopo sei anni sono stati immortalati insieme. Ormai non si parla di altro se non della reunion degli Oasis, e a svelarne qualche dettaglio in più ci ha pensato proprio il primo dei fratello Gallagher in un’intervista concessa a Talksport. Non ha parlato dei progetti per il 2026, ma ha voluto sbilanciarsi sul suo rapporto con Liam e sulle sensazioni provate nel risalire di nuovo sul palco con lui.

Le parole sugli Oasis che fanno sperare i fan

Noel Gallagher torna a parlare degli Oasis e del clamoroso ritorno che ha ottenuto un successo mondiale. “Avevo dimenticato quanto fosse divertente” – ha detto rivolgendosi alla reunion avuta con il fratello – “Sta spaccando, sono orgoglioso di lui. Avendo guidato una band per 16 anni, so bene quant’è difficile farlo e non potrei fare le cose che fa lui in uno stadio, non è nella mia natura. Lo guardo e penso ‘Bravo, amico’. È stato incredibile“. Il cantante ha inoltre confessato di essere rimasto sbalordito quando è tornato sul palco con lui dopo così tanti anni. “È difficile dirlo a parole” – ha continuato – “Per il pubblico ogni sera è come se fosse la prima, quindi c’è sempre lo stesso livello di energia. È stato incredibile, davvero, non sono uno che non trova le parole, ma al momento mi è difficile raccontare quel che provo“.

Cosa dire invece del primo concerto? Noel ha confessato di aver sottovalutato quello che stava succedendo. Dopo i primi cinque minuti, ha infatti subito pensato di non poter tornare in camerino e ricominciare da capo. “Ho già suonato negli stadi” – ha detto l’artista – “ma a metà della seconda canzone le gambe mi tremavano e avevo bisogno di fermarmi un attimo e riprendermi“. Dei momenti unici, quelli che stanno vivendo gli Oasis in questo periodo. La band ha completato la parte europea del tour, e il 24 agosto sono passati al Nord America esibendosi in Canada, Stati Uniti e Messico.

I Gallagher torneranno a casa per gli altri due show a Wembley il 27 e 28 settembre, per poi esibirsi fino alla fine di novembre in Corea del Sud, Giappone, Australia, Argentina, Cile e Brasile. Al momento ancora non si sa quali siano i loro progetti per il 2026, dato che loro stessi non li hanno ancora resi noti. Si presume però che potrebbe esserci un loro concerto in Italia.