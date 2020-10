No fun mondays, il nuovo album di cover di Billie Joe Armstrong dei Green Day (tracklist)

Billie Joe Armstrong dei Green Day pubblicherà le cover che ha registrato durante il lockdown del Covid-19 in un nuovo album, No Fun Mondays, in uscita il 27 novembre attraverso Reprise/Warner Records.

Nei mesi scorsi, il cantante ha inciso una cover di “I Think We’re Alone Now” dei Tommy James and the Shondells. E’ poi passato al classico dei Clash, “Police on My Back”, passando per “Gimme Some Truth” di John Lennon e “Manic Monday” delle Bangles.

Ecco le parole di Billie Joe nel parlare del suo nuovo progetto discografico:

“Mentre siamo stati tutti in quarantena, ho riflettuto sulle cose che contano di più nella mia vita: la famiglia, gli amici e, naturalmente, la musica. Immagino che se dobbiamo trascorrere questo tempo in isolamento, almeno possiamo stare da soli insieme.”

I Green Day avrebbero dovuto trascorrere quest’anno in tour con i Fall Out Boy e i Weezer, ma il loro Hella Mega Tour è stato riprogrammato per il prossimo anno e inizierà il 14 luglio 2021 a Seattle. I Green Day hanno pubblicato il loro album più recente, Father of All… a febbraio.

Qui sotto, a seguire, la tracklist del disco:

No Fun Mondays Tracklist

1. “I Think We’re Alone Now”

2. “War Stories”

3. “Manic Monday”

4. “Corpus Christi”

5. “That Thing You Do!”

6. “Amico”

7. “You Can’t Put Your Arms Round a Memory”

8. “Kids in America”

9. “Not That Way Anymore”

10. “That’s Rock ‘N’ Roll”

11. “Gimme Some Truth”

12. “Whole Wide World”

13. “Police on My Back”

14. “A New England”