No bad days è il nuovo singolo dei Bastille, in radio da venerdì 22 ottobre 2021.

Bastille, No bad days, significato canzone

Il cantautore Dan Smith ha rivelato in un commento su Instagram l’ispirazione per “No Bad Days”:

“Questa canzone parla della mia fantastica e meravigliosa zia, morta nel 2019”.

No bad days, ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare No Bad Days:

Bastille, No bad days, testo canzone

[Verse 1]

When you got the call

That no one wants to have

Sick of hospitals

To paper over cracks

You weren’t scared at all

But never turned away

Well fuck ‘em, fuck ‘em, fuck ‘em, fuck ‘em all

Stop

[Pre-Chorus]

Stop signs run ‘em

Bills don’t pay ‘em

Who would care at all?

Burn your money

Ain’t worth nothing on your curtain call

[Chorus]

There’ll be no bad days

There’ll be no bad days

There’ll be no bad days

You’ll have no more bad days

When you’re gone, gone

There’ll be no bad days

You’ll have no more bad days

[Verse 2]

So your future’s lost

But they can’t take your past

And you said no tears ‘round here anymore

[Pre-Chorus]

But I ain’t crying

That’s you crying

Well fuck ‘em, fuck ‘em, fuck ‘em, fuck ‘em all

‘Cause

[Chorus]

There’ll be no bad days

There’ll be no bad days

There’ll be no bad days

You’ll have no more bad days

When you’re gone, gone

There’ll be no bad days

You’ll have no more bad days

[Bridge]

Stop

[Chorus]

There’ll be no bad days

There’ll be no bad days

There’ll be no bad days

You’ll have no more bad days

When you’re gone, gone

There’ll be no bad days

You’ll have no more bad days

[Outro]

No, no bad days

No bad days

Gone, gone

There’ll be no bad days

You’ll have no more bad days

Bastille, No bad days, traduzione canzone

Quando hai ricevuto la chiamata

Che nessuno vuole avere

Stanco di ospedali

Per ricoprire le crepe

Non avevi affatto paura

Ma non si è mai allontanato

Beh, fancul0, fancul0, fancul0, fancul0 tutti

Stop

Ferma i segnali diretti a loro

Le bollette non le pagano

A chi importerebbe?

Brucia i tuoi soldi

Non vale niente per la tua chiamata alla ribalta

Non ci saranno giorni brutti

Non ci saranno giorni brutti

Non ci saranno giorni brutti

Non avrai più brutte giornate

Quando te ne sei andato, andato

Non ci saranno giorni brutti

Non avrai più brutte giornate Quindi il tuo futuro è perso

Ma non possono prendere il tuo passato

E hai detto niente lacrime “più qui intorno” Ma non sto piangendo

sei tu che piangi

Beh, fancul0, fancul0, fancul0, fancul0 tutti

perché Non ci saranno giorni brutti

Non ci saranno giorni brutti

Non ci saranno giorni brutti

Non avrai più brutte giornate

Quando te ne sei andata, andata

Non ci saranno giorni brutti

Non avrai più brutte giornate Stop Non ci saranno giorni brutti

Non ci saranno giorni brutti

Non ci saranno giorni brutti

Non avrai più brutte giornate

Quando te ne sei andata, andata

Non ci saranno giorni brutti

Non avrai più brutte giornate No, nessun brutto giorno

Nessun brutto giorno

Andato andato

Non ci saranno giorni brutti

Non avrai più brutte giornate

No bad days, il primo singolo dall’album ‘Give me the future’

No bad days è il primo singolo che anticipa l’uscita di Give Me The Future, il nuovo album dei Bastille in arrivo il prossimo 4 febbraio. Il disco è descritto come un tributo al genere umano nell’era tecnologica e riflette sulla stranezza di vivere in tempi che possono sembrare fantascienza. Divertente e provocatorio, dalle atmosfere elettroniche e dancefloor-friendly, il disco esplora da una parte le opportunità che derivano dalla nuova tecnologia, dall’altra il lato oscuro delle vite vissute online.

In realtà l’idea dell’album è nata prima della pandemia.

Lavorare su queste canzoni in un periodo così apocalittico, con tutti bloccati a casa, incollati agli schermi, ha alimentato la sensazione che è piuttosto difficile discernere ciò che è reale e ciò che non lo è. Siamo nell’era del “deep fake”, delle “fake news” e dei leader mondiali che raccontano bugie. Ma online puoi essere chiunque e tutto questo è affascinante.