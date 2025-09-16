Nino D’Angelo rompe il silenzio sull’omaggio a Pino Daniele: il retroscena che nessuno si aspettava

Nino D’Angelo nel corso di uno dei due concerti, che ha tenuto nel cuore di Napoli, in piazza Plebiscito, ha parlato dell’omaggio che ci sarà per Pino Daniele, nello stesso luogo, il 18 settembre. “Pino E’ – Il viaggio del Musicante”, è questo il nome dato al grande evento che si terrà in memoria dell’artista deceduto, dove parteciperanno tanti ospiti che reinterpreteranno molti dei suoi brani più celebri.

Ebbene Nino D’Angelo nel corso del suo concerto, dal palco, ha voluto raccontare ai suoi fan una cosa che l’ha molto amareggiato e che non si sarebbe mai aspettato. Ha spiegato che non è stato invitato alla grande festa che si terrà per il cantante partenopeo, deceduto il 4 gennaio del 2015, ormai dieci anni fa.

Nino D’Angelo e la delusione per l’omaggio a Pino Daniele: le sue parole

Si era definito “amareggiato” per la “grande festa” organizzata in ricordo del suo amico, Pino Daniele. “(…)Tutti mi scrivono e mi chiedono io che cosa farò. Allora, dovete sapere che non mi hanno proprio invitato (…)“. Queste le parole di Nino D’Angelo alla grande platea che ha affollato piazza Plebiscito in occasione dei suoi due concerti. Subito dopo aveva intonato “Napule è”, proprio per omaggiare il grande artista scomparso.

Dopo quelle dichiarazioni, che sono – com’era prevedibile – rimbalzate un po’ ovunque, Nino D’Angelo non era più tornato sull’argomento, evitando di riparlarne. Non è la prima volta che Nino D’Angelo non viene invitato a un evento dedicato a Pino Daniele, era già accaduto in occasione del concerto “Pino è”, tenutosi all’allora stadio San Paolo di Napoli. Anche in quell’occasione aveva espresso il suo dispiacere, spiegando che non comprendeva il motivo per il quale era stato tagliato fuori.

E in occasione di questo nuovo evento, a quanto pare, sarebbe accaduta la stessa cosa e per questo ha voluto esprimere tutto il suo disappunto proprio nella piazza in cui si svolgerà l’evento. Poi ha preferito non dire altro, D’Angelo da quando ha iniziato a fare musica ha dovuto fare i conti con le discriminazioni nei confronti del suo genere musicale e, dopo aver combattuto contro tanti pregiudizi, ha ottenuto la grande rivalsa, quella fatta del suo strepitoso successo, che negli anni è cresciuto sempre di più.

D’Angelo, sebbene abbia voluto dire qualcosa dal palco del suo concerto, ha comunque preferito non lanciare alcuna accusa o fare nessuna critica. Ha ricordato Pino Daniele dal suo palco, intonando una canzone che è il racconto di Napoli. Sa qual è il legame che ha avuto con l’artista deceduto, un legame forte che spinge Pino Daniele a telefonargli per congratularsi quando al Festival di Sanremo si esibì con la sua canzone “Senza giacca e cravatta”. Un riconoscimento che all’epoca gli fece senza ombra di dubbio molto piacere.