Nicolò, perché è stato eliminato da Amici: parla Maria De Filippi

Amici 24 si avvia verso la finale: il talent più famoso della tv sta per concludersi non senza polemiche. Nell’ultima puntata Nicolò Filippucci, tra gli allievi più promettenti dell’edizione in corso è stato eliminato e questo ha suscitato una serie di lamentele soprattutto sui social. Per molti il giovane cantante meritava la finale, ed era tra i favoriti alla vittoria, invece i tre giudici gli hanno preferito Antonia. Una scelta decisamente inaspettata che sta facendo molto discutere soprattutto perché né Amadeus, né Malgioglio hanno motivato la loro decisione.

Nicolò non ha nascosto il suo dispiacere, gli sarebbe piaciuto arrivare in finale e esibirsi ancora una volta, ma non ha avuto questa opportunità. Il giovane artista ha dimostrato di avere talento e di essere pronto per debuttare nel mondo dei professionisti. Nel corso di Amici ha interpretato brani impegnativi e non si è mai tirato indietro davanti alle sfide. Inoltre il suo inedito, Un’ora di follia, sta riscuotendo successo ed è tra i singoli più ascoltati delle varie piattaforme streaming, anche per questo la sua eliminazione è ancora più incomprensibile.

A provare a giustificare l’eliminazione di Nicolò ci ha provato Maria De Filippi che a fine puntata non ha mancato di consolare l’allievo di Anna Pettinelli. La conduttrice ha speso parole di affetto e stima per Nicolò: “Sei educatissimo, mai fuori posto, sei cresciuto, penso, con tanto rigore e disciplina, non ti lasci andare mai, hai dei pensieri e dei sentimenti in questo momento, ma hai un controllo e un autocontrollo imbarazzante per avere 18 anni.. Però quando canti questo non ce l’hai, se Dio vuole, hai iniziato ad averne un po’ meno.

Amici, Maria De Filippi consola Nicolò: “Lo so che ti dispiace…”

Maria De Filippi ha poi fatto notare quanto arrivare in finale non sia poi così importante, è un bravissimo cantante e sa arrivare al pubblico: “Io lo so che ti dispiace, però vale quello che ho detto agli altri: non conta necessariamente arrivare in finale, conta come canti e cosa canti.” L’ex allievo ha accolto le parole della conduttrice in modo positivo, ma non ha nascosto la sua commozione. Ha poi voluto ringraziare tutte le persone che lavorano dietro le quinte del talent:

“L’unica cosa che voglio veramente dire è ringraziare tutte le persone che lavorano a questo programma, mi spiace che il sogno si sia fermato ad un passetto dalla fine. Conoscendomi, testa dura come sono, ci metterò tutto l’impegno possibile.” Subito dopo la fine della serata Nicolò ha rilasciato alcune dichiarazioni a Witty Tv a cui non ha nascosto di non essere fiero di se per non aver conquistato un posto in finale. Tuttavia il percorso ad Amici è stato speciale, e gli ha dato molto come artista, ma soprattutto come persona:

“Guardando come sono entrato a settembre sono contento di come esco adesso. Sono un osservatore, ho sempre guardato gli altri prendendo il meglio. Ho incanalato tante nuove informazioni, ma anche emozioni e in questi mesi ho dovuto metterle in ordine. Però ho tante cose in più rispetto a prima, quindi credo di essere cresciuto, in questo senso.”

Amici 24, polemiche per la finale a 5: le contestazioni del pubblico

La finale di Amici 24 andrà in onda domenica 18 maggio 2025, e come sempre avrà un eco mediatico non indifferente. Antonia, Alessia. Daniele, Francesco e TriGno si contenderanno la vittoria finale e sono pronti a battersi all’ultima esibizione per alzare l’ambita coppa che può dare una svolta alla loro carriera. Come sempre non mancheranno l’emozioni e il coinvolgimento da parte del pubblico.

Tuttavia l’eliminazione di Nicolò ha suscitato le reazioni dei fans del talent che non hanno condiviso la decisione dei giudici. C’è chi ha gridato al complotto e chi ha invitato i followers a boicottare la finalissima: “Non si guarda la finale per protesta!“, hanno scritto alcuni utenti sui social. Intanto Nicolò guarda avanti e si prepara a partecipare ad alcuni eventi live e a debuttare con il suo primo Ep, che uscirà il prossimo 23 Maggio 2025.