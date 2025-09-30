Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni di matrimonio: “Ha fatto di tutto per salvarlo”

L’attrice premio Oscar Nicole Kidman e la star del country-western americano Keith Urban si dicono addio dopo quasi vent’anni insieme. Fonti USA parlano di rottura inevitabile, ma lei avrebbe tentato fino all’ultimo di salvare il matrimonio che le ha portato due figlie

Nicole Kidman e Keith Urban non sono più una coppia. Dopo quasi vent’anni di matrimonio, la notizia della loro separazione è stata confermata da più fonti negli Stati Uniti, tra cui TMZ, People e Page Six.

Nicole Kidman e Keith Urban si sono lasciati

Secondo queste ricostruzioni la crisi per la verità era concalamata da tempo e i due vivrebbero separati ormai da qualche mese. La decisione sarebbe stata “inevitabile”, anche se non voluta da Kidman, che avrebbe fatto di tutto per salvare il rapporto. Anzi…

Pare che l’attrice australiana stia molto male per questa situazione e avrebbe confidato la sua profonda tristezza a diverse amiche una delle quali si sarebbe trasferita nella sua splendida villa a Manhattan dove è rimasta con le due figlie. Mentre Keith si è stabilito nel ranch che lui le aveva regalato a Nashville.

Urban e Kidman, una storia iniziata nel 2006

Nicole Kidman e Keith Urban si erano sposati il 25 giugno 2006 a Sydney, dopo essersi conosciuti sei mesi prima al gala G’Day USA. Un amore improvviso e travolgente nonostante la separazione di lei da Tom Cruise, un matrimonio clamoroso che aveva riempito le pagine dei giornali, e la vita non esattamente modello di lui. Per sposarsi Urban aveva accettato un lungo percorso di riabilitazione e di disintossicazione da alcol e cocaina concluso il quale la Kidman ha perseguito uno dei suoi obiettivi principali: essere madre dopo due aborti e due adozioni insieme a Cruise.

Dal loro matrimonio sono nate due figlie: Sunday Rose, 17 anni, e Faith Margaret, 14. Urban ha dedicato alla moglie alcuni dei suoi successi più importanti arrivando anche al grande successo pop con un paio di dischi che lo avevano visto abbandonare la proposta country che lo aveva reso uno dei musicisti più ricchi e richiesti d’America.

Urban e Kidman avevano deciso di vivere principalmente negli USA soprattutto venendo incontro ai desideri delle due figlie. La coppia era stata vista insieme l’ultima volta a giugno 2025 a Nashville, durante una partita della Coppa del Mondo per Club FIFA. Un’apparizione che, col senno di poi, è diventata l’ultima fotografia pubblica di una storia giunta al capolinea.

Gli ostacoli e la forza di restare uniti

La loro relazione non è stata priva di difficoltà. La Kidman arrivava da due aborti e dalla separazione molto problematica con Tom Cruise, Urban non aveva mai fatto mistero delle sue

dipendenze da droga e alcol… “In qualche modo credo che tutto fosse stato progettato per unirci in quel momento – aveva raccontato Kidman nel 2010 durante un’intervista da Oprah Winfrey – Keith è la persona di cui avevo bisogno almeno quanto ho potuto capire che lui avesse molto bisogno di me e della famiglia che siamo diventati….”

L’anno dopo lei sarebbe rimasta incinta della seconda figlia annunciata in TV in lacrime come “il dono più grande che potessi ricevere….”

Urban, a sua volta, aveva più volte sottolineato quanto il sostegno della moglie fosse stato fondamentale per la sua rinascita personale e professionale. Proprio per questo, la fine del matrimonio sorprende e lascia un alone di malinconia.

Un addio che sa di rimpianto

Nicole Kidman, oggi 58 anni, premio Oscar per The Hours e protagonista di film di enorme successo come Eyes Wide Shut, Australia e Moulin Rouge è una delle attrici più ricche e pagate del mondo. A breve uscirà sugli schermi con il thriller Holland che parla di una donna che scopre drammaticamente il tradimento del marito, film del quale è anche produttrice esecutiva. C’è molta attesa anche per la produzione della serie TV Scarpetta che la vedrà nei panni della mitica Kay Scarpetta, il medico legale reso famoso dalla scrittrice Patricia Cornwell.

Urban, 57 anni, nato in Nuova Zelanda ma da anni residente negli USA, è uno dei grandi nomi della musica country, con quattro Grammy e quasi 50 milioni di dischi venduti.

Le loro strade ora sembrano dividersi, ma resta un patrimonio comune di esperienze, figlie e battaglie condivise. La separazione, descritta come “inevitabile”, non cancella quasi vent’anni di vita vissuta insieme. I due non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma la stampa americana parla di un addio segnato da rispetto reciproco, pur nel dolore di una scelta definitiva.