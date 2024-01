“Starships” è sicuramente una delle canzoni più famose di Nicki Minaj ma… alla cantante non piace più. Sembra strano ma è quanto accaduto pochi giorni fa, durante i festeggiamenti di Capodanno all’E11EVEN di Miami, in Florida. Sono partite le note del brano e, dopo poche strofe, mentre i fan cantavano con lei, Nicki ha chiesto di fermare la base.

“Aspetta. Non eseguo più quella canzone” ha dichiarato, davanti al pubblico, stupito.

“Non mi piace”, ha continuato Nicki, ottenendo una reazione chiaramente delusa da parte dei presenti.

“Cosa volete che faccia? È una canzone stupida” ha semplicemente ribattuto lei, sorridendo, prima di iniziare a cantare un altro pezzo del suo repertorio, Super Bass.

Qui sotto potete vedere il video di quanto accaduto.

Il successo di Starships di Nicki Minaj

“Starships” è una canzone tratta dal suo secondo album in studio, Pink Friday: Roman Reloaded (2012). È stata pubblicata il 14 febbraio 2012 come singolo principale del disco ed è stata scritta da Nicki Minaj, Nadir Khayat, Carl Falk, Rami Yacoub, Bilal Hajji e Wayne Hector, infine prodotta da RedOne, Yacoub e Falk.

Il brano ha debuttato al numero nove della Billboard Hot 100 degli Stati Uniti, il suo secondo pezzo nella top ten dopo “Super Bass”, che ha raggiunto il numero tre. La canzone ha conquistato poi la quinta posizione, per quattro settimane non consecutive, ed è stata certificata nove volte disco di platino negli Stati Uniti. Inoltre, ha segnato la storia avendo trascorso ventuno settimane consecutive nella top ten, dalla settimana del suo debutto, superando il singolo “I Gotta Feeling” dei Black Eyed Peas.

In Italia non è arrivata oltre la 35esima posizione (nonostante sia tra le hit più note). Nel Regno Unito, invece, ha conquistato il secondo gradino della chart. Bene anche in Svezia (3) e in Spagna (5). Numero 1, invece, in Belgio, Canada, Scozia e Honduras.