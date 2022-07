Nick Cave & the Bad Seeds si esibiranno questa sera, 4 luglio 2022, all’Arena di Verona, in concerto. L’ultimo disco del gruppo risale al 2019, Ghosteen, il diciassettesimo album. E’ un doppio progetto—il primo della band dai tempi di Abattoir Blues / The Lyre of Orpheus (2004)—e la parte finale di una trilogia di lavori che comprende Push the Sky Away (2013) e Skeleton Tree (2016). Si tratta di un disco molto personale, prodotto da Nick Cave e Warren Ellis, scritto all’indomani della morte del figlio di Cave, Arthur nel 2015. È stato registrato principalmente a Malibu e West Hollywood, California negli Stati Uniti, con ulteriori sessioni in Germania e Inghilterra. I testi di Cave esplorano temi di perdita, morte ed esistenzialismo, così come empatia, fede e ottimismo.

Nick Cave & the Bad Seeds, 4 luglio 2022, Arena di Verona, biglietti

Sono ancora disponibili alcune tipologie di biglietti per il concerto di Nick Cave & The Bad seeds. Posti liberi nella Gradinata non numerata (49.45 euro), tribuna numerata (69 euro) e Platea Gold (98.90). Clicca qui per l’acquisto o per maggiori informazioni.

Nick Cave & the Bad Seeds, 4 luglio 2022, Arena di Verona, Come arrivare

In autobus

Il centro della città è collegato con i comuni limitrofi e il Lago di Garda da un servizio pubblico di autobus di colore blu.

La stazione degli autobus si trova di fronte alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

In treno

La stazione principale è Verona Porta Nuova. Dalla lì si può accedere agli autobus per il centro, con fermata in Piazza Bra, la piazza centrale dove si trova l’Anfiteatro Arena. Le linee per raggiungere il centro sono: 11, 12, 13, 14, 72 e 73.

È disponibile un servizio di autobus navetta dall’aeroporto alla Stazione FS di Porta Nuova e viceversa. La fermata dell’autobus si trova davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Anche l’Aeroporto Gabriele D’Annunzio di Brescia Montichiari, a 52 Km da Verona, è collegato alla Stazione FS di Verona Porta Nuova da una navetta che effettua il servizio di collegamento due volte al giorno. Anche la fermata di questa navetta si trova davanti alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

Se si arriva in auto, è possibile servirsi di “Parcheggio Arena” in via Bentegodi per parcheggiare.

Nick Cave & the Bad Seeds, 4 luglio 2022, Arena di Verona, Scaletta concerto

Get Ready for Love

There She Goes, My Beautiful World

From Her to Eternity

O Children

Jubilee Street

Bright Horses

I Need You

Waiting for You

Carnage

Tupelo

Red Right Hand

The Mercy Seat

The Ship Song

Higgs Boson Blues

City of Refuge

White Elephant

Into My Arms

Vortex

Ghosteen Speaks