Niccolò Fabi, Tour Estivo 2021: tutte le date

A partire da giugno 2021, Niccolò Fabi sarà impegnato in un lungo tour estivo che lo terrà impegnato praticamente per tre mesi.

Tra recuperi dei concerti posticipati a causa dell’emergenza sanitaria e nuove date, il tour estivo del cantautore romano avrà inizio il prossimo 24 giugno a Roma, per concludersi il prossimo 24 settembre con la data di Campitello di Fassa, provincia di Trento.

Il calendario è in aggiornamento: due date in Sicilia ad agosto, ad esempio, verranno annunciate a breve ma non solo. I biglietti per i concerti acquistati in precedenza rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Il concerto previsto il 28 luglio 2021 all’Arena Flegrea di Napoli, invece, è stato annullato.

Di seguito, trovate tutte le date confermate del tour estivo di Niccolò Fabi.

Niccolò Fabi, Tour Estivo 2021: le date

24 giugno 2021 – Roma – Cavea, Auditorium Parco Della Musica (SOLD OUT) (recupero concerto 24 giugno 2020 e 24 giugno 2021 al Teatro Romano di Ostia Antica)

25 giugno 2021 – Roma – Cavea, Auditorium Parco Della Musica

2 luglio 2021 – Perugia – Villa Colle del Cardinale (Umbria Che Spacca)

8 luglio 2021 – Padova – Parco della Musica

9 luglio 2021 – Bologna – Sequoie Music Park (recupero concerto 10 luglio 2020)

10 luglio 2021 – Villafranca di Verona (VR) – Castello Scaligero (Villafranca Non Si Arrende 2021) (recupero concerto 27 giugno 2020 e 27 giugno 2021 al Teatro Romano di Verona)

16 luglio 2021 – Cesena (FC) – Rocca Malatestiana (Acieloaperto)

17 luglio 2021 – Cesena (FC) – Rocca Malatestiana (Acieloaperto) (SOLD OUT) (recupero concerto 25 luglio 2020)

18 luglio 2021 – Gardone Riviera (BS) – Anfiteatro del Vittoriale (Tener-A-Mente) (recupero concerto 26 luglio 2020)

19 luglio 2021 – Collegno (TO) – Flowers Festival

23 luglio 2021 – Sarzana (SP) – Piazza Matteotti (Moonland Festival) (recupero concerto 24 luglio 2020)

24 luglio 2021 – Firenze – Piazza SS Annunziata (Musart Festival) (recupero concerto 26 giugno 2020 e 26 giugno 2021 al Teatro Romano di Fiesole)

26 luglio 2021 – Caserta – Belvedere di San Leucio (Un’Estate Da Belvedere)

30 luglio 2021 – Prata D’Ansidonia (AQ) – Area Archeologica di Peltuinum (Paesaggi Sonori)

31 luglio 2021 – Locorotondo (BA) – Locus Festival (recupero concerto 8 agosto 2020)

8 agosto 2021 – Fordongianus (OR) – Antiche Terme Romane (Dromos Festival) (recupero concerto 5 agosto 2020)

10 agosto 2021 – Castiglioncello (LI) – Castello Pasquini

11 agosto 2021 – Castelnuovo di Garfagnana (LU) – Fortezza di Mont’Alfonso (Mont’Alfonso sotto le stelle)

12 agosto 2021 – Gavorrano (GR) – Teatro delle Rocce

18 agosto 2021 – Lecce – Piazza Libertini

2 settembre – Servigliano (FM) – Parco della Pace (NoSound Festival)

6 settembre – Milano – Carroponte (recupero concerto 9 settembre 2020 e 9 settembre 2021 al Magnolia)

24 settembre 2021 – Campitello di Fassa (TN) – Rifugio Micheluzzi (Suoni delle Dolomiti)