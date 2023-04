Niccolò Fabi si esibirà stasera, 26 aprile 2023, a Trento, al Teatro Auditorium Santa Chiara, in occasione di una nuova data del suo tour “Meno per meno”. I live portano il titolo dell’ultimo disco dell’artista che, pur non essendo un album live, ha il suo motivo ispiratore nel concerto del 2 ottobre all’Arena di Verona. Frutto del lungo e accurato lavoro di orchestrazione, e in alcuni casi di riscrittura realizzato insieme al Maestro Enrico Melozzi e la sua Orchestra Notturna Clandestina, “Meno per meno” offre, infatti, al pubblico che non ha potuto vivere il concerto all’Arena di Verona, una testimonianza della nuova tappa artistica di Niccolò. 10 canzoni in totale, 6 già edite e vestite per l’occasione dagli arrangiamenti orchestrali e 4 inedite nate grazie all’unione tra il mondo sonoro di Niccolò Fabi e quello dell’Orchestra Notturna Clandestina, diretta da Enrico Melozzi. E durante i concerti, presenterà i pezzi più noti della sua carriera insieme agli ultimi inediti rilasciati a fine dicembre 2022. Qui sotto la scaletta delle canzoni e le informazioni sui biglietti disponibili.

Niccolò Fabi, la scaletta del concerto a Trento, 26 aprile 2023

Milioni di giorni

Una somma di piccole cose

La bellezza

È non è

Fuori o dentro

Scotta

Ora e qui

Io sono l’altro

Capelli

Lontano da me

Andare oltre

L’uomo che rimane al buio

A prescindere da me

Ha perso la città

Solo un uomo

Al di fuori dell’amore

Filosofia agricola

Una mano sugli occhi

Costruire

Una buona idea

Lasciarsi un giorno a Roma

Niccolò Fabi, biglietti concerto a Trento, 26 aprile 2023

Sono disponibili solo alcuni biglietti del Settore Laterale per il concerto di stasera, a Trento, di Niccolò Fabi. Clicca qui per l’acquisto e maggiori informazioni.

