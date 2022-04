NFT, Keta: testo, video, significato della canzone

Porta per il tiolo, ‘NFT’, il nuovo singolo di Keta. In poche ore, la canzone è balzata in testa alla sezione musica di Youtube battendo ogni tipo di record.

A seguire, trovate il testo della canzone e cliccando sulla foto in basso il video ufficiale.

Ah-ah, scherzo, è mo?

Al quaida, sono in Siria, sì, sto su Al Jazeera

NFT sui diecimila, scatta mania

scam, crack e rapino, il tuo conto è adesso

Metaverso mi faccio esplodere

Terrorismo digitale

NFT, vendevo quadri

LSD, vedo tutti a quadri

LSD, vedo tutto a quadri

Meta

Metaverso prima o poi bloccherà il tuo accesso

Black toy bucherà il tuo petto

Sono delle …

Uno a zero effetti NFT ma non vedi effetti

Sii calma se si alzano i prezzi

Sto su un altro mercato, sto prendendo la mira

Uno scam come …, da – un’altra linea

Scam

Scherzo, è mo –

Al Quaida, sono in serie Siria, sì, sto su Al Jazeera

NFT sui diecimila, scatta mania

scam, crack е rapino, il tuo conto è adesso

(Scam-scam-scam-scam-scam)

Scam, la-la-la-la tua posta non fanno slide,

fanno una storia

Hack, se еsco è come se entro

Ai miei concerti mi pagano in Eterio

Corri, salta, sparo, danza

Ho messo tutto nelle crypto

Ho sparato a un opps

del bando, peccato che non sia morto

Scherzo, è morto (Ahahah)

Ah-ah

Scherzo, è –

Scherzo, è mo

Al Quaida, sono in serie Siria, sì, sto su Al Jazeera

NFT sui diecimila, scatta mania

scam, crack е rapino, il tuo conto è adesso

Rapper, barra nik ommok 9haba

Ahah

Dov’è? Dov’è? Dov’è?

Ahah, è morto.