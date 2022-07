Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls, è morto a 72 anni. A dare la notizia della scomparsa del cantante e polistrumentista è stata la famiglia, con un post sui social:

“Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola ‘Quella carezza della sera’…lui vi ascolterà”

Nato a Genova nel 1949, De Scalzi si è avvicinato fin da piccolissimo alla musica. Sua madre era pianista e lui ha iniziato a suonare il piano da appena 4 anni. Agli inizi degli anni Sessanta, ha dato vita ai Trolls, con i quali ha inciso il brano “Dietro al nebbia”. Ma è qualche anno dopo, intorno al 1967 che avviene il passaggio al successo vero e proprio. Fonda i New Trolls insieme a Nico Di Palo (chitarra), Gianni Belleno (batteria), Giorgio D’Adamo (basso) e Mauro Chiarugi (tastiera). In breve tempo arrivano i riscontri e riescono anche ad aprire i concerti dei Rolling Stones in Italia.

Tra i successi più noti dei New Trolls non possiamo non citare “Quella carezza della sera“, “Cielo chiaro“, “Io che ho te” e “Letti“. Nella loro carriera partecipano per 7 volte al Festival di Sanremo.

In parallelo alla sua militanza nei New Trolls, Vittorio De Scalzi è stato anche autore per grandi artisti del panorama musicale italiano, da Ornella Vanoni a Mina.

Scomparso il 24 luglio 2022, a distanza di appena 10 giorni dalla sua ultima performance all’Auditorium Franco Alfano, a Sanremo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, sarebbe stato colpito da fibrosi polmonare, un mese dopo la sua guarigione dal Covid-19.

New Trolls, Vittorio De Scalzi è morto, Il ricordo di amici e colleghi

In molti, tra amici e colleghi, attraverso i social, hanno dato l’ultimo saluto a Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls. Dodi Battaglia, ex componente dei Pooh, lo ha ricordato così:

Ci ha lasciati Vittorio De Scalzi, purtroppo. Con i #NewTrolls ed il suo grande talento ha animato quegli anni pieni di energia nei quali tutti noi seguivamo con entusiasmo e determinazione la strada che la musica ci indicava.

Buon viaggio Vittorio…

Ci ha lasciati Vittorio De Scalzi, purtroppo. Con i #NewTrolls ed il suo grande talento ha animato quegli anni pieni di energia nei quali tutti noi seguivamo con entusiasmo e determinazione la strada che la musica ci indicava.

Buon viaggio Vittorio…#VittorioDeScalzi pic.twitter.com/Dbp1x5EC7j — dodi battaglia (@dodibatt) July 24, 2022

Shel Shapiro manda un abbraccio virtuale alla famiglia del cantante e compisitore:

È con grandissimo dolore che apprendo che è venuto a mancare Vittorio De Scalzi…

Abbraccio tutta la famiglia e tutti i New Trolls passati e presenti per questa grandissima perdita.

@VittorioDeScalz

#NewTrolls

#VittorioDeScalzi

È con grandissimo dolore che apprendo che è venuto a mancare Vittorio De Scalzi…

Abbraccio tutta la famiglia e tutti i New Trolls passati e presenti per questa grandissima perdita. @VittorioDeScalz #NewTrolls#VittorioDeScalzi pic.twitter.com/DYGqe5X5r2 — Shel Shapiro (@ShelShapiro) July 24, 2022

I Gemelli di Guidonia ricordano le parole d’affetto ricevute dall’artista, qualche tempo fa, dopo la loro partecipazione a “Tale e quale show”:

Ciao Vittorio.. ❤️ Siamo stati onorati dei tuoi complimenti dopo la nostra interpretazione dei New Trolls a “Tale e quale show”