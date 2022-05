Nessuno, Samurai Jay: testo, video, significato della canzone

E’ uscito, su tutte le piattaforme e in radio, ‘Nessuno’, il nuovo singolo di Samurai Jay, per Thaurus Music / Island Records / Universal Music Italia.

Un urlo liberatorio, uno sfogo pieno di suggestioni ricreate in una veste inedita che arriva dritta al cuore.

Cliccate, sulla foto, in basso, per vedere il video ufficiale con l’audio della canzone.

Ecco il testo di ‘Nessuno’:

Go, DANI!

Non so nemmeno io cosa mi prende

Che cosa mi gira dentro alla testa

Un giorno rido e intorno a me è una festa (Eh)

Un giorno mi amo e l’altro mi detesto

Ah, cercavo aiuto dentro alle persone

Ora, invece, vorrei soltanto scappare altrove

Trovare un posto migliore,

stare steso al sole

Non sentire più

quel male che fan le parole

A dire le cose giuste non sono il migliore

Ma le cose chе ho detto

le ho dettе col cuore

Che anche un piccolo gesto valeva un milione

Valeva un milione

Mentre scende la pioggia,

bagna il cuore e i vestiti

Mi chiedo quanto costa oggi restare uniti

Io non avevo nessuno prima di te

No, non c’era nessuno pronto a credere in me

E forse è colpa del tempo,

non ci siamo capiti

Si può essere distanti

pure stando vicini

Io non avevo nessuno prima di te

No, non c’era nessuno

pronto a credere in me (Pronto a credere in me)

Guardami e dimmi che non ci tieni più

Per me non è facile,

quindi almeno fallo tu

Che a lasciare andare

ciò che amo non ci riesco

Tra noi due il dolore

l’hai sempre nascosto meglio

Ma almeno assicurati

che non sia troppo presto

Prima di fare il salto

e uscire allo scoperto

Il mondo là fuori è freddo,

il vuoto pesa in eterno

Non puoi far finta di star bene

e portatelo dentro

Non dirmi di no

Se non parli, è solo peggio

Paura di sbagliare io ne ho

Sono ancora troppe le cose che non so

Ma un giorno le imparerò

Mentre scende la pioggia,

bagna il cuore e i vestiti

Mi chiedo quanto costa oggi restare uniti

Io non avevo nessuno prima di te

No, non c’era nessuno

pronto a credere in me

E forse è colpa del tempo,

non ci siamo capiti

Si può essere distanti

pure stando vicini

Io non avevo nessuno prima di te

No, non c’era nessuno

pronto a credere in me (Pronto a credere in me)

Dimmi cosa c’è, dimmi cosa c’è

Da-da-dai, parlane con me,

non ti sento da un po’

Dimmi cosa c’è, dimmi cosa c’è

Da-da-dai, parlane con me,

non ti sento da un po’

Dimmi cosa c’è, dimmi cosa c’è

Da-da-dai, parlane con me,

non ti sento da un po’

Dimmi cosa c’è, dimmi cosa c’è

Da-da-dai, parlane con me,

non ti sento da un po’.