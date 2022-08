Nessuno mai è il brano che vede Jasmine Carrisi in duetto con suo padre, Al Bano, e con il featuring di Clementino. I tre hanno fatto, insieme come coach, la prima edizione di The Voice Senior, condotta da Antonella Clerici. Padre e figlia, poi, nella seconda annata del talent show, sono stati sostituiti da Orietta Berti (che non tornerà nel programma dopo aver firmato per essere opinionista al Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini). Nessuno mai è la rivisitazione del celebre brano di Mina, Nessuno, canzone pubblicata nel lontano 1959. A scegliere il pezzo per inciderla in questa nuova versione, è stata la stessa Jasmine che ha poi potuto contare sulla collaborazione di Al Bano e di Clementino.

Qui sotto potete ascoltare la canzone e leggere il testo.

Jasmine e Al Bano (featuring Clementino), Nessuno mai, Ascolta il brano

Qui sotto potete ascoltare “Nessuno mai”, il brano che vede Jasmine Carrisi duettare con suo padre Al Bano, insieme al featuring di Clementino (Cliccando qua, invece, il video ufficiale).

Jasmine e Al Bano (featuring Clementino), Nessuno mai, Testo canzone

Nessuno, ti giuro, nessuno

Nemmeno il destino

Ci può separare

Perché questo amore

Che il cielo ci dà

Sempre vivrà

Nessuno, ti giuro, nessuno

Può darmi nel dono

Di tutta la vita

La gioia infinita

Che sento con te

Solo con te

Come l’amore tra il mare e il sole

Come le nostre parole

Sei tu

Dolcissimo amore

Soltanto tu

Passato e avvenire

Tutto il mio mondo

Comincia da te

Finisce con te

Come l’amore tra il mare e il sole

Come le nostre parole

Nessuno, ti giuro, nessuno

Nemmeno il destino

Ci può separare

Perché questo amore

C’illuminerà

D’eternità

So che nessuno può separare

Quello che abbiamo fatto incontrare

Con i miei limiti, guarda che lividi

Sento sti brividi, meno male

Le nostre mani che strette si allacciano

Guardo i gabbiani lontano che scappano

Il vento accarezza la faccia, io rapido

Vado nel panico del mio fare

Parte lo show, come nel sud

Napule ancor ‘ncoppa sto groove

Sento le voci delle signore

Sul balcone gridare il tuo nome

Perché nessuno, ti giuro nessuno

Può separare le nostre cose

Come l’amore tra il mare e il sole

Come le nostre parole

Sei tu

Dolcissimo amore

Soltanto tu

Passato e avvenire

Tutto il mio mondo

Comincia da te

Finisce con te

Come l’amore tra il mare e il sole

Come le nostre parole

Nessuno, ti giuro, nessuno

Nemmeno il destino

Ci può separare

Perché questo amore

S’illuminerà

D’eternità