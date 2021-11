Nemesis è un brano di Benjamin Clementine, pubblicato nel 2015.

Cresciuto a Londra, si è trasferito poi in Francia, esibendosi anche come artista di strada. Nel 2013 c’è stato il suo debutto assoluto in televisione, mossa che gli ha permesso di essere conosciuto maggiormente dal grande pubblico. E’ stato ospite di Later with Jools Holland, un programma della BBC.

Il disco di debutto è stato rilasciato due anni dopo, nel 2015, e si intitolava “At Least For Now”.

Benjamin Clementine, Nemesis, significato canzone

La nemesi è simbolo della personificazione della giustizia, a livello personale, sociale e politico. Nei tempi moderni, viene intesa come punitrice della tirannide e dell’egocentrismo. Nella canzone, Clementine sottolinea lo slancio e l’interessa verso l’altra persona: se avesse trattenuto il fiato per lei, sarebbe morto migliaia di volte e non avrebbe più denti se masticare fosse servito per mostrarle quanto ci tiene a lei. Ma è difficile da raggiungere, da conquistare, e la nemesi viene proprio invocata come alternativa, come risoluzione di questo limbo ambiguo.

Nemesis, video ufficiale

Benjamin Clementine, Nemesis, Testo canzone

If I held my breath on you

I would have died a thousand times

And if chewing was to show you how much I cared

I’d probably be wearing dentures by now

Said if I held my breath on you

I would have died a thousand times

And if chewing was to show you how much I cared

I’d probably be wearing dentures by now

Our promises broken

Nemesis is our token

You turn around

March on to your new home, home

Wherever you’re goin’ darling

Please don’t you ever forget

To treat others the way you want to be treated

Remember your days are fully numbered

Just march on

March on

March on

If you held your breath on me

You would’ve died a million times

And if chewing was to show me how much you cared

You’d probably have swallowed your tongue by now

All I’m trying to say darling

Is that you know very well that I left her for you

I guess you’re doing the same old, same thing to me now

Now these days

Hennessey dries my veins

As our genesis smiles back at me

Now heresey might be your new fate, faith

Whatever you’ve chosen to believe in darling

Don’t you ever forget

To treat others the way you want to be treated

Remember your days are fully numbered

Treat others the way you want to be treated

Remember your days are fully numbered

Can’t say anything for you no more

Nemesis is on the case, darling

Next time treat others the way you want to be treated

Otherwise

You’ll get your punishment

And life ain’t a bitch

Nemesis is

Nemesis is

Nemesis is

Nemesis is, is the mother of karma

karma

(Remember) karma

(Remember) karma

Remember, remember, remember

So long you run

Benjamin Clementine, Nemesis, Traduzione canzone

Se avessi trattenuto il fiato su di te

sarei morto mille volte

E se masticare fosse un modo per mostrarti quanto ci tengo

Probabilmente indosserei la dentiera ormai

Ho detto che se avessi trattenuto il fiato su di te

sarei morto mille volte

E se masticare fosse servito a mostrarti quanto ci tengo

Probabilmente indosserei la dentiera ormai

Le nostre promesse infrante

Nemesis è il nostro token

ti volti

Marci verso la tua nuova casa, casa

Ovunque tu stia andando tesoro

Per favore, non dimenticarti mai

Di trattare gli altri come vorresti essere trattato tu

Ricorda che i tuoi giorni sono completamente contati

Basta marciare

Marciare

Marciare

Se tu avessi trattenuto il fiato su di me

Saresti morta un milione di volte

E se masticare fosse servito per mostrarmi quanto ci tieni

Probabilmente a quest’ora avresti ingoiato la tua lingua

Tutto quello che sto cercando di dire tesoro

Sai benissimo che l’ho lasciata per te

Immagino che tu stia facendo la stessa vecchia, stessa cosa con me ora

Adesso in questi giorni

Hennessey mi asciuga le vene

Mentre la nostra genesi mi sorride

Ora Heresey potrebbe essere il tuo nuovo destino, fede

Qualunque cosa tu abbia scelto di credere, tesoro

Non dimenticarti mai

Di trattare gli altri come vorresti essere trattato tu

Ricorda che i tuoi giorni sono completamente contati

Tratta gli altri come vorresti essere trattato tu

Ricorda che i tuoi giorni sono completamente contati

Non posso più dire niente per te

Nemesis è sul caso, tesoro

La prossima volta tratta gli altri come vorresti essere trattato tu

Altrimenti

Avrai la tua punizione

E la vita non è una str0nza

Nemesi è

Nemesi è

Nemesi è

Nemesis è, è la madre del karma

karma

(Ricorda) karma

(Ricorda) karma

Ricorda, ricorda, ricorda

Così a lungo corri