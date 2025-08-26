Nelly Furtado torna protagonista con show iconici tra Big Feastival e Manchester Pride, tra look audaci e messaggi di body positivity che la vedono schierarsi pesantemente contro gli Haters che la prendono in giro sui social

Nelly Furtado, energia e stile tra Big Feastival e Manchester Pride | Scacco matto agli Haters

Nelly Furtado, una delle voci più riconoscibili dei primi anni Duemila, è tornata a dominare la scena live con due performance che hanno catturato l’attenzione di pubblico e media imponendola anche all’attenzione dei media, soprattutto di chi non la vedeva più protagonista da qualche anno.

Il ritorno di Nelly Furtado

Era da tempo che Nelly Furtado non tornava protagonista delle classifiche: nonostante il grandissimo successo dei suoi primi album Whoa, Nelly! e Folklore, la sua presenza tra palchi ed esibizioni si era parecchio diradata nel corso degli ultimi anni.

L’artista canadese di origine portoghese, 46 anni, sette album in catalogo, ha dovuto gare i conti con un divorzio sofferto e anche con qualche problema di salute. Le sue ultime esibizioni hanno reso evidente un considerevole aumento di peso. Al quale la Furtado ha risposto con stile e con un messaggio estremamente sentito di accettazione e di body positivity, che tuttavia le è costato un assurdo spunto polemico da parte dei soliti haters.

Positività e accettazione

Al Big Feastival 2025 nel Regno Unito, la cantante di Say It Right ha incantato con un look audace: denim firmato Stella Xingyi, un top Thirteen Crosby annodato con fiocchi e un trench pinstriped di Samuel Gärtner. Il dettaglio più nostalgico è arrivato dalla cintura con inciso Whoa, Nelly!, un chiaro riferimento al titolo del suo album di debutto datato 2000.

Il pubblico ha cantato con grande affetto e partecipazione i suoi principali successi come successi come I’m Like a Bird, Maneater e Promiscuous, riscoprendo l’energia che aveva reso la cantante una delle regine della pop music internazionale.

L’atmosfera del Big Feastival ha confermato che la sua musica, fatta di contaminazioni pop, R&B e influenze world, resta attuale e capace di parlare a generazioni diverse.

Il presente di Nelly Furtado

Non solo musica. Pochi giorni dopo, Nelly Furtado è salita sul palco del Manchester Pride, sfidando le critiche ricevute online sul suo aspetto fisico. Alcuni haters sui social hanno commentato negativamente la sua immagine e il considerevole aumento di peso. Ma la cantante ha risposto con ironia e determinazione. In bella evbidenza una t-shirt optical con effetto illusorio che riportava il messaggio Whoa Nelly e, sul retro, la scritta Better Than Ever, titolo di un suo singolo del 2024. Un chiaro statement di body positivity e auto–accettazione.

Con stivali multicolore, calze a rete e treccia lunga, la cantante ha trasformato la sua esibizione in un manifesto di libertà ed emancipazione, sottolineando come il vero segreto della sua bellezza non siano interventi estetici, ma uno stile di vita sano, skincare tradizionale e una nuova consapevolezza di sé.

“Date credito solo a voi stessi”

Nelly Furtado aveva preso le distanze dai riflettori per diversi anni, ma dal 2023 è tornata gradualmente sulle scene. La sua presenza ai festival del Regno Unito conferma una rinascita artistica e personale: “Quest’anno ho vissuto una nuova forma di autostima e di fiducia in me stessa. Posso solo augurarmi che tutti facciano i conti sempre e solo con se stessi, e che i conti tornino. Fatevi credito, datevi credito. E non date mai alcun peso al parere di chi di voi non sa niente”, ha detto la Furtado. Parole che risuonano in una fase in cui la popstar, a 46 anni, non solo rivendica la sua carriera musicale, ma abbraccia un ruolo più ampio di ispirazione per i fan.

Una nuova fase

Con oltre 40 milioni di dischi venduti in carriera e un patrimonio di hit che spaziano dagli esordi trip-hop di Whoa, Nelly! alle contaminazioni dance ed elettroniche, Nelly Furtado rappresenta oggi un esempio di resilienza e reinvenzione. Le sue recenti esibizioni sono la prova che, al di là delle mode, la sua voce e la sua personalità rimangono di grande efficacia e di ispirazione per milioni di fan in tutto il mondo.