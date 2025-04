NEK raddoppia: due nuovi appuntamenti per il tour 2025

Nek torna sul palco con il tour NEK HITS – LIVE 2025. Si tratta di un evento che rende speciale questo momento per Filippo Neviani, visto che si va a commemorare i suoi oltre trent’anni di carriera nella musica italiana. Ma le novità non finsicono qui. Il cantautore emiliano arricchisce la tournee con due nuove date inattese : il 26 giugno a Termoli (CB), che sarà la data zero, e il 5 agosto a Riccione (RN), con un evento gratuito in Piazzale Roma.

Vernal Festival di Malta del 7 marzo e il live del 31 maggio in Estonia inoltre hanno rappresentato l’anteprima del nuovo percorso di Nek che lo porterà in giro per l’Italia, in lungo e in largo, partendo proprio da Termoli. Il calendario del tour è fitto e tocca alcune delle location più suggestive della Penisola, da Verona a Locarno, da Galatina a Vicenza, per un totale di oltre venti tappe tra giugno e settembre.

Il cantautore che ha esordito al Festival di Sanremo 1993 nella categoria Nuove proposte con il brano In te, con il quale si classificò terzo, e che nell’arco della sua carreira ha venduto oltre 10 milioni di dischi è pronto a regalare la magia live tutta estiva.

Un anno speciale per Nek

Nek è impegnato con il tour 2025 e per la gioia dei fan ha aggiunto due date, una a Termoli e l’altra a Riccione. Ogni concerto sarà un’occasione per rivivere i grandi successi di una carriera straordinaria, caratterizzata da brani indimenticabili come “Laura non c’è”, “Fatti avanti amore”, “Lascia che io sia”, “Se una regola c’è” e la celebre cover di “Se telefonando”, presentata per la prima volta a Sanremo 2015. A questi si aggiungeranno brani più recenti come “Uno di questi giorni” e “E da qui”, in un repertorio pensato per far cantare e commuovere intere generazioni.

Il palco sarà tutto per il Power Trio composto dallo stesso Nek, che suonerà anche il basso, Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria. Una formazione essenziale ma potentissima, per un live incentrato sulla forza del suono e sull’autenticità dell’esecuzione. Nel frattempo, Nek continua a raccontarsi anche attraverso altri progetti. Sul suo canale YouTube infatti, è disponibile la mini-serie Nek Hits, composta da 14 episodi prodotti da Realize Networks. Si tratta di un viaggio intimo e sincero tra immagini d’archivio, aneddoti personali e retroscena dei suoi brani più celebri, dal 1992 a oggi. Per chi non l’avesse ancora fatto, è un’occasione unica per scoprire il lato più umano dell’artista.

Il 2025 non si soffermerà solo sui concerti dell’artista ma sarà centrato sulle sue celebrazioni discografiche. Per questo motivo verranno ristampati in vinile cristallo tutti gli album di Nek a partire dal debutto omonimo del 1992 e dal secondo lavoro In Te del 1993. Un’iniziativa che punta a restituire, anche materialmente, il valore della sua musica. E mentre i biglietti per la data di Termoli saranno in vendita dal 22 aprile su TicketOne e nei circuiti abituali, alcune tappe – come quelle di Galatina, Iglesias, Lucera, Arzachena e Riccione – saranno a ingresso gratuito confermando la volontà dell’artista di restare vicino al suo pubblico.