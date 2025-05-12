Nek, chi è la sua compagna e cosa fa

Si chiama Patrizia e il cantante è legato a lei da moltissimi anni, chi è la donna che ha rubato il cuore di Filippo Neviani.

Nek è innamoratissimo di lei, stanno assieme praticamente da più di vent’anni e hanno una figlia, chi è la moglie dell’artista e cosa fa nella vita. Si chiama Patrizia Vacondio e lei e il cantante sono riusciti a superare anche una brutta crisi, oggi sono più affiatati che mai e lo dimostrano le tante foto che li ritraggono assieme.

Il cantante è molto riservato per ciò che attiene la sua vita privata, ma è capitato più volte che parlasse del grande amore per la moglie, del momento buio vissuto e di come siano riusciti a superarlo. Assieme hanno una bellissima figlia di quindici anni, Beatrice.

Chi è la moglie di Nek, il tradimento superato

La compagna di Nek è Patrizia Vacondio, il cantante l’ha sposata nel 2006, ma la loro storia è nata 24 anni fa. Nel 2010 hanno avuto la loro prima ed unica figlia, Beatrice. Lei aveva già una primogenita, Martina. Nata a Sassuolo nel 1973, oggi ha 54 anni, un anno in più rispetto a Filippo Neviani.

Il loro rapporto oggi è tornato a essere molto sereno, Patrizia e Filippo sono riusciti a superare un periodo di crisi dovuto a un tradimento di lui. Fu proprio lui a raccontare tutto alla sua compagna, tempo fa in un’intervista a Vanity Fair spiegò cosa era successo, spiegando come siano riusciti a superare tutto. Quell’ammissione di tradimento pubblica suscitò molto scalpore, ma al contempo in tanti apprezzarono la sincerità del cantante, che con tutta onestà ha voluto parlare delle sue colpe e di come – per fortuna – con la sua compagna siano riusciti ad andare oltre. In quell’occasione Nek sottolineò come sia importante “chiedersi scusa” e ammettere gli errori quando si sbaglia.

Non si conosce quale sia il lavoro di Patrizia, sicuramente è una donna lontana dal mondo dello spettacolo, sembra essere una amante del pilates, ha infatti una perfetta forma fisica. Originaria di Sassuolo, la stessa città in cui è nato il cantante, sui social è molto attiva e sul suo profilo compaiono tante foto di Nek con la figlia Beatrice.

Patrizia e Nek si sono conosciuti in un parcheggio, il cantante ha raccontato che vide una ragazza con dei bellissimi occhi scuri, la conosceva già di vista, ma quello fu il momento in cui “scoccò la scintilla”. Il cantante ha uno splendido rapporto anche con la prima figlia della moglie, Martina, che vive con loro. Per lui è come se fosse una vera e propria figlia e la giovane, infatti, usa anche il cognome Neviani. L’artista si è più volte definito un padre molto ansioso e presente. Nek e la moglie oggi sono più innamorati che mai, il loro rapporto è solido e sereno, lo dimostrano le diverse fotografie in cui appaiono assieme sorridenti e felici.