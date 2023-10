I Negramaro a Napoli e Milano per gli Stadi 2024: due concerti evento da non perdere per i fan della band (info biglietti)

I Negramaro hanno annunciato due concerti imperdibili negli Stadi, in programma nel 2024. La band è pronta a scrivere un nuovo capitolo della loro storia, con due imperdibili eventi live che uniscono virtualmente il Sud e il Nord d’Italia. Due stadi iconici: il 15 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli (inizio show ore 21:00) e il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano (inizio show ore 20:30).

Negramaro 📣 Dopo due decenni di successi e trionfi musicali, i Negramaro tornano con due imperdibili eventi live negli… Posted by TicketOne on Monday, October 23, 2023

Dopo esser stata la prima band italiana ad aver realizzato il concerto-evento a San Siro nel 2008, e a distanza di 6 anni dal precedente tour negli stadi italiani, la prossima estate i Negramaro torneranno a San Siro e per la prima volta calcheranno il palco dello stadio napoletano, un regalo che hanno voluto fare a tutti i loro fan, ma soprattutto ad una città a cui sono legati artisticamente e umanamente. Ecco le parole del gruppo:

“La prima volta nello stadio Maradona di Napoli per noi corrisponde al sogno più grande della nostra vita. Abbiamo deciso di dedicarlo a Pino Daniele, il nostro primo “cicerone” in città. Lo ha fatto con le sue canzoni, lo ha fatto con la sua amicizia e con le nostre chitarre insieme. Pino ci manca e glielo canteremo con tutto il nostro cuore e la nostra voce!”

Il concerto allo Stadio Maradona, in quanto evento di valore culturale che sposa un’importante causa sociale a beneficio della città di Napoli, è organizzato in collaborazione con il Comune di Napoli, in coerenza con il suo progetto Napoli Città della Musica, e con la Fondazione Pino Daniele Ets. I Negramaro, infatti, in omaggio alla città di Napoli e al loro forte legame con Pino Daniele, hanno scelto di sostenere il progetto per il contrasto della povertà educativa e del disagio scolastico dei ragazzi di Napoli promosso dalla Fondazione Pino Daniele Ets.

Negramaro, Stadi 2024: biglietti per Napoli e Milano

I biglietti per i concerti, organizzati e prodotti da Friends&Partners e Magellano Concerti, saranno disponibili su TicketOne dalle ore 16.00 di domani, martedì 24 ottobre.