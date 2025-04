Neffa: età, vero nome, vita privata, canzoni. Tutto su di lui

Neffa è tra i cantanti più amati del panorama musicale italiano e, nel corso degli anni, ha di certo saputo catturare l’attenzione del grande pubblico con il suo talento e con il suo carisma artistico. Lui stesso ha di recente annunciato di essere tornato ufficialmente al rap, dopo aver vissuto un quarto di secolo tra soul, R&B e pop. Da pochissimo è uscito il nuovo album Canerandagio, che rappresenta la prima metà di un viaggio nel tempo capace di farci travolgere in un passato nostalgico. Al suo interno ci sono 10 tracce di featuring, con la collaborazione di rapper cresciuti con la sua arte e di artisti molto giovani.

Il rapper non è però solo musica e lavoro, ma è anche famiglia, passione e sacrificio. Ecco che uomo si cela dietro al personaggio di Neffa.

Chi è Neffa: biografia e carriera

Nato a Scafati nel 1967, all’età di 8 anni il cantante – il cui vero nome è Giovanni Pellino – si è trasferito con la famiglia a Bologna, e proprio lì si è approcciato per la prima volta al mondo dell’hip hop nell’underground cittadino. La sua carriera ha avuto inizio negli anni ’80, quando ha iniziato a suonare come batterista in vari gruppi hardcore punk come gli Impact e i Negazione. Con questi ultimi ha anche suonato in una tournée negli Stati Uniti con lo pseudonimo di Jeff Pellino. Nel 1991 ha partecipato a Modena alla data italiana dei Monsters of Rock, insieme ai Metallica e agli AC/DC. Il vero successo è però arrivato per lui negli anni ’90, quando è diventato un vero pioniere del rap italiano.

Nel 1996 Neffa ha infatti pubblicato il singolo Aspettando il sole, tratto dall’album Neffa & I messaggeri della dopa, diventando un classico della scena hip hop. Nel 2001 c’è stata invece la svolta con il brano La mia signorina, diventato in poco tempo uno dei più trasmessi in radio. Sono inoltre seguite altre hit come Primavera e Cambierà, che lo hanno reso ancor più attivo nel mondo discografico nazionale. Il rapper ha invece partecipato – nel 2004 – al Festival di Sanremo con Le ore piccole, mentre nel 2016 è tornato sul palco dell’Ariston con il brano Sogni e nostalgia.

Cosa fa oggi Neffa

Ci sono stati quindici anni di sperimentazioni tra pop, soul e cantautorato, ma all’improvviso il cantante ha sorpreso tutti nel 2023. Quello è infatti stato l’anno in cui ha deciso di tornare al rap con il brano Fogliemorte, realizzato in collaborazione con Fabri Fibra. Si è trattato quindi di un vero e proprio ritorno alle origini, che è tra l’altro stato adesso ancor più suggellato dal nuovo album Canerandagio, uscito di recente e che conferma la versatilità artistica che ha sempre contraddistinto il cantante.

Neffa e la sua vita privata

Non ci sono molte informazioni sulla sua vita sentimentale, ma si sa che Neffa è stato in passato legato sentimentalmente alla collega Nina Zilli, con cui ha avuto una relazione nel 2015. A proposito di lei, durante un’intervista rilasciata per il settimanale Grazia, disse: “Il nostro è stato un amore profondo. Come non ne ho mai vissuti. Ma le persone sono come i corpi celesti. Ci sono i satelliti, che non vedono l’ora di gravitare intorno a te, ma in realtà ti chiedono molto senza darti niente. E poi ci sono le stelle: tu ruoti intorno a loro, e loro ti danno luce e vita. Noi eravamo due stelle“