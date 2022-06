I Neck Deep sono pronti ad esibirsi questa sera, 13 giugno 2022, ai Magazzini Generali, a Milano, con la tappa italiana del loro tour.

Sono ancora disponibili biglietti, posto unico, a 31,75 euro.

Il concerto inizierà alle 21.30.

Neck Deep, Milano, 13 giugno, scaletta concerto

STFU

Lowlife

Motion Sickness

A Part Of Me

Head to the Ground

Serpents

Citizens of Earth

What Did You Expect?

Kali Ma

Smooth Seas Don’t Make Good Sailors

When You Know

December

Can’t Kick Up the Roots

Where Do We Go When We Go

Gold Steps

In Bloom

Neck Deep, chi sono

Sono una band pop punk di Wrexham, nel Galles, nata una decina d’anni fa, nel 2012. E’ nata dopo che il cantante Ben Barlow ha incontrato Lloyd Roberts. I due hanno pubblicato una canzone (“What Did You Expect?”) con lo pseudonimo di Neck Deep. La canzone ha presto attirato l’attenzione e, a loro, si sono aggiunti il chitarrista ritmico Matt West, il batterista Dani Washington e il bassista Fil Thorpe-Evans. Hanno pubblicato un paio di EP, Rain in July (2012) e A History of Bad Decisions (2013), entrambi registrati dal fratello maggiore di Barlow, prima di firmare con la casa discografica Hopeless nell’agosto 2013.

Dopo l’uscita del loro album di debutto Wishful Thinking nel gennaio 2014, la band è diventata un progetto a tempo pieno. Poco dopo l’uscita del loro secondo album Life’s Not out to Get You, pubblicato nel 2015. Sam Bowden ha preso il posto di Lloyd Roberts. Il terzo progetto discografico del gruppo, The Peace and the Panic, è stato pubblicato nell’agosto 2017 e ha debuttato al quarto posto della Billboard 200, in America. Nel settembre 2018, Thorpe-Evans ha lasciato la band per intraprendere la carriera da solista come produttore. Nel 2019, la band ha intrapreso un tour estivo con i Blink-182 come opening act. Entro febbraio 2020, la band ha aggiunto il collaboratore di lunga data e bassista Seb Barlow come membro ufficiale.

Oggi i Neck Deep sono formati da Ben Barlow, Matt West, Sam Bowden e Seb Barlow.