Nayt: Doom è il nuovo album

Dal 29 ottobre 2021, è disponibile Doom, il sesto album di inediti di Nayt. Il nuovo album del rapper romano arriva a poco meno di un anno di distanza da Mood, pubblicato il 10 dicembre 2020, che debuttò in top ten nella classifica Fimi degli album più venduti in Italia.

Come si può evincere dal titolo, Doom è un album complementare al lavoro precedente di Nayt e ne rappresenta il seguito. I temi che univano le 13 tracce di Mood, in Doom vengono ulteriormente analizzati, con le 12 nuove canzoni che compongono il disco:

Doom è il seguito del viaggio introspettivo intrapreso con Mood.

La scoperta personale prosegue andando più in profondità e sviscerando dubbi, ansie e domande attraverso temi esistenziali. Si parte dal concetto di “condanna” di vivere, si tocca il fondo, mettendo su le basi per risalire, ripercorrere i passi fatti e andare oltre con nuova consapevolezza, apertura. È l’eterna lotta tra amore e paura. La chiave è sempre un’autorialità fortemente personale e introspettiva che punta a risuonare nelle corde di chi ascolta. Nasce dalla necessità di esprimersi, sempre più forte e sempre di più. Mira all’empatia per centrare le emozioni di tutti.