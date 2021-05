Natalie Imbruglia sta per tornare. La cantante, infatti, ha annunciato di essere al lavoro su musica nuova, sulla riprese di un video, dopo un nuovo contratto con la BMG e un album quasi pronto. Ottime notizie per i fan della cantante australiana, diventata celebre in tutto il mondo grazie a “Torn” e all’album “Left of the middle”, successi che nel 1997 le hanno permesso di conquistare le classifiche internazionali.

“Mi dispiace non ho postato da un po’. Sono stata impegnata dietro le quinte a prepararmi per l’uscita di nuova musica. Girare un video, lavorare su un’opera d’arte … è una cosa bellissima! “

Queste le parole condivise sui social dalla cantante che ha rilasciato l’ultimo disco nel 2015. “Male“, questo il titolo del progetto, era una raccolta di cover di brani originariamente interpretati da artisti uomini che la Imbruglia ha voluto incidere in una nuova versione. Da “Instant crush” a “Cannonball”, l’album non ha però ottenuto un riscontro positivo nelle classifica. Nel Regno Unito non è andata oltre la ventesima posizione della chart e in Australia si è fermato al 25esimo gradino.

Left of the Middle, invece, il suo esordio nella musica, ottenne un riscontro immediato e assoluto. Entrò anche nella classifica dei dischi più venduti negli Stati Uniti con 2 dischi di platino. Superò gli 8 milioni di copie vendute in tutto il mondo. A trainare questo boom fu il brano “Torn”, una cover, tra le più trasmesse, negli Usa, per ben undici settimane di seguito. Vennero rilasciati altri singoli con un buon successo in Europa, Big Mistake, Wishing I Was There e Smoke.

Natalie Imbruglia, adesso, è pronta a tornare con un nuovo singolo (accompagnato da un video ufficiale già girato) che anticiperà la pubblicazione del nuovo album. Sono passati sei anni dall’ultima fatica in studio, finalmente è arrivato il mondo del suo atteso (nuovo) comeback. Incrociamo le dita…