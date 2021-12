Come da tradizione, anche quest’anno ecco arrivare la canzone di Natale 2021 con gli speaker di Radio Deejay. Il titolo del brano è “Natale per te” e vede anche la partecipazione di Elodie e Margherita Vicario. Si tratta di una canzone è stata composta da Dardust, scritta da Margherita Vicario e incisa da tutti gli speaker di Radio Deejay insieme proprio ad Elodie e Margherita Vicario. Il video ufficiale da oggi è visibile su deejay.it, Deejay TV e sui canali social della radio.

Come sottolineato, in realtà il pezzo era stato “spoilerato” dallo stesso Linus.

La traccia, realizzata in collaborazione con Metatron e ascoltabile non solo sui canali fm e digitali della radio, ma anche su tutte le altre piattaforme di streaming è stata anticipata qualche settimana fa attraverso una foto nella quale indossava un maglione a quale tema natalizio con la scritta “the last one was better” – ovvero “era meglio la canzone” – la frase ricorrente e ormai divenuta scaramantica, che i fedelissimi ascoltatori pronunciano ogni anno al primo ascolto della nuova canzone.

Natale per te, la canzone di radio Deejay, Video ufficiale

Insieme al rilascio della canzone, una particolare cura è stata associata anche alla clip che accompagna il pezzo. Troviamo, infatti, Elodie in rosso natalizio e il ritrovo della Pina con Diego e la Vale. E non manca un concorso grazie al quale, dall’8 dicembre, gli ascoltatori hanno la possibilità di giocare con il brano Natale Per Te, scegliendo uno dei quattro spezzoni proposti e registrando un video con propria interpretazione. I più divertenti diventeranno protagonisti della versione “special edition” che sarà pubblicata sul sito deejay.it il 25 dicembre. In palio per i 3 video migliori un frigorifero SMEG brandizzato in bianco e rosso Coca-Cola.

Clicca qui per vedere il video ufficiale

Natale per te, la canzone di radio Deejay, Testo

Qui sotto potete leggere il testo della canzone:

Cambiano le cose, cambi un poco anche te

Il mondo gira in fretta, un po’ ti mangia lo stress

Dalle auto ferme nella coda che c’è

La musica che esce l’hai già in mente perché

Mariah dice che non vuole altro che te

Sinatra che ci avverte Santa Claus dove è

Le ascolto col maglione che mi parla di te

E’ caldo come pochi e in più

Mi ricorda un po’ di te

Mi ricorda un po’ di te

Mi ricorda un po’ di te

Di te di te

Ma l’hai capito che siam qui per te

Basta che metti sempre su Deejay

E senti quante canzoni che fanno Natale

Dai butta il telefono, basta scrollare

Non lo senti che

Un’altra da cantare ora ce n’è

E se non sai le parole a noi va bene uguale

Che per impararle hai fino a Natale

Metti un filtro di Natale per me

Metti un filtro di Natale per me

Un filtro di Natale per me e per te, per me e per te

E se non ti senti felice

Tu prova a dare retta al cielo

A quella voce che dice

SENTI QUI QUANTO NATALE CHE C’E’!

Josè che da un sapore un po’ mariachi alla festa

Dean Martin quando nevica in casa lui resta

Gli Wham! Che voglion dare il cuore a uno speciale

Bing Crosby ancora regge col suo Bianco Natale

Le ascolta chi lavora anche il 24

Chi dice fino al 7 io non esco dal letto

Ho sempre quel maglione che mi parla di te

E’ caldo come pochi e in più

Mi ricorda un po’ di te, di te, di te…

Ma l’hai capito che siam qui per te

Basta che metti sempre su Deejay

Se usi solo una mano per far da mangiare

Dai butta il telefono, basta scrollare

Non lo vedi che

Qualcuno che ti vuole bene c’è

E se tu sei a mani vuote possiamo aspettare

Per i 40 anni potrai rimediare

Metti un filtro di Natale che ti faccia felice

Che se poi ti guardi intorno non è neanche difficile

Ma basta metter Radio Deejay

E ti assicuro che farà bene anche ai tuoi

Se vuoi un peluche, una tazza o un altro maglione

Con scritto “Era meglio la scorsa canzone”

Metti un filtro di Natale per me

Metti un filtro di Natale per me

Un filtro di Natale per me e per te, per me e per te