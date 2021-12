E’ arrivato Natale 2021 e, oltre agli auguri parte nostra di Soundsblog, sui social i personaggi famosi condividono i loro momenti più intimi e personali e fanno gli auguri al pubblico che li ha sempre seguiti e sostenuti nel corso dei mesi. E, in questi mesi complicati per via del Covid-19, la speranza la serenità sono gli elementi chiave per tutti quanti. Famosi e non.

Natale 2021, gli auguri di Marco Mengoni

Marco Mengoni festeggia due volte. Perché oggi non è solo Natale per lui ma è anche il suo compleanno:

Questi 33 iniziano già a farsi sentire. Buone feste e grazie di cuore a tutti per gli auguri! (Ci vediamo alle 17 sul mio profilo TikTok)

Natale 2021, gli auguri di Tiziano Ferro

Natale 2021, gli auguri di Emma Marrone

Il Natale è tutto qui ❤️

Sempre grata.🙏🏼

Natale 2021, gli auguri di Laura Pausini

È Natale ❤️

Happy Christmas ❄️

Feliz Navidad a todos

Feliz Natal meus amores

Joyeux Noël à vous tous

Natale 2021, gli auguri di Alessandra Amoroso

… stringetevi forte, amatevi tanto, proteggetevi e fate entrare la giusta energia… Buon Natale a tutti voi…💪🏼☀️♥️✨🦢🎄#anataletuttoaccade

Gli auguri di Noemi

La fine dell’anno e le feste son sempre momenti di bilanci e con me il 2021 è stato gentile.

Ho iniziato la mia metamorfosi, ho imparato a non aver paura di perdermi nel mondo e di mescolare la mia anima con quella di tante persone fantastiche che ho incontrato nel mio cammino.

È proprio vero, però, che una delle cose più belle è tornare a casa; da chi si ama e da chi ti ama.

Questo Natale, per nulla al mondo, lo avrei passato lontano dal mio nipotino Edoardo, che ha deciso di unirsi a noi proprio in questo magnifico 2021!

Gli auguri di Chiara Galiazzo

Vi auguro Buona Vigilia e Buon Natale con una foto di ormai tre anni fa, anni in cui abbracciare la nonna e farci una foto sembrava una cosa scontata 🥺

❤️

Gli auguri di Madonna

2021 is almost over………….full of extraordinary surprises. 🚀🚀🚀. I tried to keep my clothes on as often as possible. Merry X mas 🎄🎄🎄☃️

😂😂😂

Gli auguri di Mariah Carey

Merry Christmas Eve my beloved #lambily you are my true family 💎🎄❤️

Gli auguri di Fedez e Chiara Ferragni

Happy Christmas’ Eve from The Ferragnez 🎅🏻 Buona Vigilia a tutti quanti 🎄