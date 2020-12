Lucio Dalla torna protagonista delle luminarie per Natale nella città di Bologna. Era il 2018 quando le parole della sua canzone, L’anno che verrà, illuminavano e rendevano a festa via D’Azeglio. L’anno scorso, invece, a incorniciare la strada fu un pezzo di Cesare Cremonini, Nessuno vuole essere Robin. Quest’anno, nel 2020, si è scelto di tornare alla tradizione di Lucio Dalla con un altro passaggio di un suo celebre brano, Futura.

Come riportato da Il Resto del Carlino, la decisione è stata presa dal Comune di Bologna, la Fondazione Lucio Dalla, la Fondazione Sant’Orsola e Confcommercio Ascom Bologna. Inoltre, la canzone fa parte dell’album “Dalla” che proprio nel 2020 ha compiuto 40 anni dalla pubblicazione.

Sarà l’artista Pablo Echaurren a occuparsi di scrivere il passaggio del testo, intrecciando anche immagini per illuminare e rendere ancora più magica la via di Bologna.

Futura rappresenta anche proprio il sogno di un imminente nuovo inizio, percorso diverso e più sereno dopo questi difficili mesi legati alla pandemia da Covid-19 che sta colpendo l’Italia e il mondo intero. Ecco le parole dell’assessore alla cultura, Matteo Lepore:

“ Ritornano le luminarie d’autore in via D’Azeglio e quest’anno hanno un significato ancora più profondo degli scorsi anni. Sarà Lucio Dalla con la sua Futura a illuminare la strada nel cuore del centro di Bologna. I versi della canzone pubblicata nel 1980 sono un segno di speranza , una luce che illumina il domani. Ringrazio l’artista Pablo Echaurren che ha disegnato gli ‘oggetti musicali’ di queste speciali luminarie . Come ogni anno questa iniziativa non si esaurirà con il Natale: le frasi luminose di Lucio saranno al centro di un evento di beneficenza che ci ricorderà, ancora una volta, l’importanza e il valore di essere una comunità coesa e solidale”.

Infine, arrivano le dichiarazioni di Simone Dionisi, presidente del Consorzio degli Esercenti di Via D’Azeglio Pedonale:

“Quest’anno, più che in quelli passati, abbiamo ritenuto doveroso dar corso a questa iniziativa, per lanciare un segnale di conforto e speranza ai bolognesi e non solo: essere resilienti, oltre le avversità che questo funesto anno ci ha portato, la bellezza deve sempre risplendere negli occhi e nei cuori di tutti. Per questo abbiamo scelto Futura, dell’amato Lucio Dalla, per il messaggio meraviglioso che porta con sé”