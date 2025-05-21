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Nasce l’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti: l’annuncio di Nicoletta Mantovani

Nicoletta Mantovani ha annunciato la nascita dell’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti. Eccone tutti i dettagli.

di Stefania Meneghella
Nasce l’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti: l’annuncio di Nicoletta Mantovani
21 Maggio 2025 16:00

Nicoletta Mantovani ha annunciato la nascita dell’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti. La comunicazione è arrivata il 20 maggio, quando è stato reso noto l’inizio di questo progetto artistico finalizzato ad onorare l’eredità artistica e umana del grande e indimenticabile Maestro modenese. La moglie – Presidente della Fondazione – e il direttore musicale e artistico Matteo Parmeggiani ha fatto l’annuncio negli spazi della Casa Museo Pavarotti, a Modena.

L’obiettivo dell’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti

L’intento iniziale è proprio quello di creare una musica senza confini, seguendo gli ideali che ha sin da subito incarnato Luciano Pavarotti in vita e che sono stati divulgati in tutto il mondo. “L’orchestra sarà un organismo vivo in continua evoluzione” – ha spiegato il direttore artistico – “composto da un organico flessibile di professionisti, il cui numero può variare da un minimo di 20 a un massimo di più di 70 elementi, secondo i repertori affrontati, spesso multidisciplinari“. Al momento il complesso sinfonico ha già iniziato collaborazioni importanti con il Festival Respighi di Bologna, dove debutterà il prossimo 8 giugno, ma anche con l’Accademia Chigiana di Siena. Con quest’ultima sarà impegnata dal 21 luglio al 2 agosto, quando si trasferirà invece a San Gimignano per un concerto diretto da Luciano Acocella.

luciano pavarotti orchestra
Nuova Orchestra in onore di Pavarotti (foto ig @lucianopavarotti) soundsblog.it

Il 26 giugno l’Orchestra suonerà alla Casa Museo Pavarotti, dove si terrà un evento interamente dedicato alle grandi colonne sonore del cinema. Il complesso prenderà parte anche alle iniziative organizzate per omaggiare i 90 anni dalla nascita di Pavarotti, come il Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo, che si terrà il 30 settembre presso l’Arena di Verona e che vede la preziosa collaborazione di Plácido Domingo, José Carreras, Andrea Bocelli, Laura Pausini e tanti altri artisti.

Dov’è nata l’idea del progetto

Si tratta insomma di un progetto che è stato apprezzato sin da subito dal pubblico. A parlarne è stata proprio la moglie Nicoletta Mantovani, che ha raccontato di aver ideato l’Orchestra proprio per continuare a promuovere il talento, la passione e l’eccellenza artistica che hanno sempre guidato l’esistenza di Pavarotti. “Una nuova orchestra rappresenta un’opportunità concreta per i musicisti di continuare a crescere professionalmente” – ha detto lei – “di confrontarsi con grandi maestri e di portare la musica nei teatri, nei Festival, nelle piazze e ovunque possa arrivare la bellezza“.

La stessa ha tra l’altro fatto presente che Pavarotti credeva molto nella condivisione del sapere e nell’accessibilità dell’arte a tutti. Questa orchestra rappresenta quindi un modo per far valere quei valori, propri di una cultura viva, inclusiva e in grado di unire le persone mediante il linguaggio della musica. “Dedichiamo questo progetto a Luciano, con l’impegno e l’entusiasmo che sempre continua ad ispirarci“, ha infine concluso Mantovani.

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