Napoli Cuba, Ivan Granatino e Ivana Spagna: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Napoli Cuba’, il singolo che segna la collaborazione tra Ivan Granatino ed Ivana Spagna.

Un brano fresco, estivo che mescola il pop, l’ r’n’b e il rap di nuova generazione dando origine ad un pezzo ‘che spacca’.

Mi piace da sempre non essere etichettato in un cliché ma voglio e mi carica trovare sempre nuovi stimoli e nuove contaminazioni e credo che questo brano, un po’ fuori dalle logiche classiche possa avvicinare due mondi e due vissuti per unire ed includere diverse generazioni. Ivana è una grande professionista e l’ho trovata perfettamente in linea con il mio pensiero e sono molto felice di aver collaborato a questo progetto.

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video ufficiale della canzone.

Ecco il testo di ‘Napoli Cuba’.

Ma che ce ne importa

Tutto passa in fretta

Restiamo qui ancora un’altra notte

Anche dopo l’alba

lo rifacciamo abbracciami forte

La tua pelle scura

mi porta a Cuba ma siamo a Napoli

Siamo il sole a Napoli

Tu me faje murì, pure chesta notte

nun me voglio addurmì

sciuogliete e capill’ senza me fa suffrì,

pure senza filtri si te

voglio accussì, si ‘na fotografia,

te quiero mami, non mi credi

quando dico non faremo tardi,

non ti chiedo molto, non pensare

agli altri, sto bevendo troppo

dovresti fermarmi, mo ca faccio bum

bum c’ a tequila, bum mamacita,

toglimi lo zoom, siamo sulla

deriva, quando passi tu

niente è più come prima, si girano tutti

come in una vetrina,

tu pe’ me si ‘na fata,

e io song’ nu scugnizzo

ca è crisciuto p’a strada,

quando sto cu te pare ca stong’

all’Havana, ca sulo

si te muove me faje perdere ‘a capa

Ma che ce ne importa

Tutto passa in fretta

Restiamo qui ancora un’altra notte e

Anche dopo l’alba lo rifacciamo abbracciami forte

La tua pelle scura

mi porta a Cuba ma siamo a Napoli

Siamo il sole a Napoli

Ma che ce ne ‘mporta si stammo ‘ nzieme,

me scordo do munno è

nun me pare over’,

pure si nun te dico ca te voglio bene, nun te

cerco sulo quando tengo genjo,

‘O saje ca è tutto overo, me sento

buono sulo si tu me staje vicino,

st’ ammore è malatia però tu si ‘a medicina, ‘

O saccio ca me vuó pure

si nun m’o dicive, è saje ca

cierti cose nun se decidono.

Ma che ce ne importa

Tutto passa in fretta

Restiamo qui ancora un’altra notte e

Anche dopo l’alba

lo rifacciamo abbracciami forte

La tua pelle scura

mi porta a Cuba ma siamo a Napoli

Siamo il sole a Napoli.