Nanowar Of Steel, la band d’acciaio inox 18/10 più famosa al mondo, è reduce da un club tour italiano di sei concerti tutti SOLD OUT e concluderà il “Death To False Tours” con il concerto evento “Nanowar Of Steel & Friends – 20 Years Of Steel” all’Alcatraz di Milano il 21 Ottobre 2023, per celebrare i primi vent’anni di carriera.

Tanti gli ospiti già annunciati: ANGUS MC SIX, CHARLY GLAMOUR (GIGATRON), FLOWING CHORDS, IL PROFETA de GLI ATROCI, GIORGIO MASTROTA, MAURIZIO MERLUZZO.

Nanowar of Steel a Milano: gli orari del concerto

18:10 Apertura delle pentole a pressione

20:15 Messaggio promozionale

20:25 Inizio della celebrazione dei XX anni di Acciaio Inox

22:30 Termine della celebrazione

23:00 Chiusura delle pentole a pressione

Nanowar of Steel a Milano: biglietti

***Aggiornamento Giugno 2023: il concerto è già ufficialmente soldout, non ci sono più biglietti in vendita***

Nanowar of Steel a Milano: concerto soldout, nuove date per il 2024

La band annuncia: “Con estrema gioia vi comunichiamo che l’operazione col nome in codice “Chiamiamo tutti i nostri parenti, amici e parenti degli amici per riempire un posto e fingerci un gruppo prestigioso” è andata a buon fine. Siamo riusciti a reclutare ben oltre 3000 persone tra parenti, amici e parenti degli amici per poterci così permettere di dichiarare SOLD OUT la data all’Alcatraz di Milano in data 21.10.2023. Per tutti i malcapitati sprovvisti delle giuste relazioni parentali, vi avvisiamo che nel 2024 effettueremo ulteriori visite a parenti ed amici dei parenti e parenti degli amici dei parenti nelle seguenti città: Padova, Firenze e Napoli”

Il tutto esaurito per il concerto evento “NANOWAR OF STEEL – 20 Years Of Steel” all’Alcatraz di Milano corona il grande successo che sta ottenendo la band, reduce da un tour club primaverile di sei concerti tutti sold out a supporto del nuovo album “Dislike To False Metal”, pubblicato in marzo per Napalm Records.