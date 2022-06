Prima data del Nameless Music Festival 2022, questa sera, 2 giugno, ad Annone di Brianza (LC). La kermesse musicale durerà dal 2 al 5 giugno 2022.

Dopo cinque edizioni a Barzio, nella perla della Valsassina, l’evento si è poi spostato a La Poncia, tra i comuni di Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC), in una nuova ed esclusiva location di 200.000 mq.

Nameless Music Festival 2022, lineup 2 giugno

Ecco, a seguire, in ordine alfabetico, i cantanti che si esibiranno nella prima serata della kermesse musicale: TIËSTO – Ernia – Joel Corry – Luchè – Noyz Narcos – Ralf, ANNA – Alex Neri – Drefgold – Habstrakt – J Lord – MARTEN HØRGER Moksi – Night Skinny – Rhove – Will Sparks – 2Rari – Dat Boi Dee – EDMMARO – Fuera – Giancarlino – GNMR – Ice Stain – Kuremino – Luca Vera – Nerone – Reebs – Rico Mendossa – Rocket Pengwin – Rudeejay – Vettosi

Nameless Music Festival 2022, biglietti 2 giugno

Sono andato disponibili biglietti per le date del Festival o per un abbonamento completo. Per la data di oggi, il prezzo è di 45 euro mentre 4 giorni costa 105 euro. Clicca qui per tutte le informazioni.

Nameless Music Festival 2022, come arrivare

Ecco le informazioni su come arrivare al Festival, con i mezzi, E’ presente uno Shuttle Service, da via Badoni, a Lecco. Come riportato dal sito ufficiale, il servizio sarà effettuato dalle ore 14.00 alle 20.00 e dalle 00 alle 02.00, a ciclo continuo con un pullman ogni 20/30 minuti.

Partenza: Lecco, via Badoni

Arrivo: Nameless Music Festival

Non vengono effettuate fermate intermedie

Esiste la possibilità di un abbonamento andata – ritorno per tutte le date (al costo di 25 euro) oppure un utilizzo singolo (andata o ritorno) al prezzo di 5 euro.

Se si arriva con l’auto, ci sono dei parcheggi, non custoditi, anche in questo caso con acquisto di una giornata singola o in versione abbonamento. Al giorno, il prezzo è di 19 euro, l’abbonamento prevede 59 euro per tutte le date:

Parcheggio in via Per la Poncia, Annone di Brianza

Il parcheggio sarà aperto dalle ore 13.00 alle ore 01.00 nei giorni 2,3,4,5 Giugno 2022

Non sarà possibile sostare o lasciare i veicoli oltre agli orari di apertura del parcheggio