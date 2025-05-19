Nahaze torna con “Tanto da fare”: l’ex allieva di Amici lancia il nuovo singolo. Il significato del testo

Il nuovo singolo di Nahaze racconta la società del “tutto e subito”, tra i ritmi veloci e il tanto da fare. Dal 16 maggio è su tutte le piattaforme

“Tanto da fare” è su tutte le piattaforme. E’ il titolo del nuovo singolo di Nahaze ex allieva di Amici, italo-inglese, che con “Oro Oro Oro” ha raggiunto quasi due milioni di stream su Spotify. Il nuovo brano uscito il 16 maggio e prodotto da GRND e firmato Sugar Music, rappresenta la sua crescita personale e artistica e arriva poco dopo il featuring con Big Mama con “Più ne voglio” di Estremo che sta già volando in streaming. “ La canzone ha un sound urban pop e vuole dare voce alla determinazione e all’impegno di chi vuole raggiungere i propri obiettivi, ma senza per questo cadere nella sopraffazione dello stress, nella trappola della società di oggi che impone il “Tutto e subito”.

“Questo brano è una sorta di timeline delle mie priorità e di molta gente che mi circonda, per cui concentrazione e dedizione per il lavoro lasciano poco spazio alle distrazioni di notifiche o telefonate.”- dichiara Nahaze. “Sicuramente vorrei dedicarmi di più agli affetti, ma in questa fase della mia vita, il desiderio di affermazione ed evoluzione della mia carriera hanno la precedenza. Viviamo nella fast society, nell’era del ‘tutto e subito’ e non siamo più allenati alla pazienza e alla perseveranza per il raggiungimento dei risultati che ci prefiggiamo”.

Classe 2001, e già con 6 anni alle spalle di pubblicazioni e collaborazioni di successo come quella con Achille Lauro e Boss Doms per “Carillon” che le fa ottenere la certificazione Disco D’Oro, Nahaze è tornata, con una nuova consapevolezza.

Una canzona che riflette i nostri tempi

Nahaze di cui il vero nome è Nathalie Hazel Intelligente è entrata a far parte nella scuola di Amici nell’edizione 2023 per volere di Anna Pettinelli, che incantata dal suo talento non esita a presentarla ai colleghi: “Ho una proposta, ho visto una ragazza che trovo molto interessante, che ha buone doti di scrittura e singoli molto forti. Vorrei, se fosse possibile, darle un banco”.

La giovane si esibì conquistando all’unanimità i professori, ricevendo l’iconica maglia e iniziando un percorso sicuramente intenso ed emozionante. Nata ad Acquaviva delle Fonti, il suo nome d’arte nasce dalla fusione tra il suo primo nome Nathalie ed il secondo nome Hazel, lo stesso della nonna materna .La perfetta conoscenza dell’italiano e dell’inglese le permette di scrivere e cantare brani che miscelano perfettamente le due lingue.

L’esempio concreto lo ritroviamo in “Wasted”, il secondo singolo uscito a maggio 2020, in cui sono evidenti i richiami ai colori e alle atmosfere inglesi, e in “Future”, il terzo singolo pubblicato a luglio 2020, realizzato in collaborazione con il trio di produttori Free Monkeys. Nell’ottobre 2020 i singoli “Freak” e “Control” vengono scelti per la colonna sonora della fortunata serie “Baby 3”, produzione originale Netflix Italia. Nel 2021 il brano “Behind” viene scelto come colonna sonora della serie Netflix “Zero”. Nahaze ha pubblicato inoltre “Certe Sere” nel 2022 e “Kiddo” nel 2023, mostrando il meglio del suo stile etereo, profondo e sperimentale.

In questi giorni è uscito “Tanto da Fare” una canzone che ha un testo che rispecchia i nostri tempi, scanditi da un ritmo veloce che non lascia spazio al relax. Una società intrappolata in una frenesia instancabile. Che il brano vuole anche denunciare: “Ho tanto da fare / E non mi posso riposare / Tutto ciò che arriva non è casuale”