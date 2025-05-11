Nada: età. tour, dove vive, carriera e vita privata

Nada, nota cantautrice e scrittrice, è tra le artiste che hanno segnato la storia della musica italiana: età, tour, dove vive. Tutto sulla cantante.

Ma che freddo fa, Amore disperato, Il cuore è uni zingaro sono solo alcuni dei brani di successo di Nada, cantautrice che ha conquistato la popolarità grazie al suo talento e una voce dal timbro originale. Nata nel 1953, ha 71 anni portati egregiamente, vanta una carriera eclettica e ricca di successi. Da qualche anno è lontano dal clamore mediatico, ma non ha mai spesso di cantare: spesso presenzia a eventi ed è in giro per l’Italia con i suoi tour teatrali. Il suo ultimo album risale al 2022 e ha ottenuto un successo rilevante.

I suoi brani sono noti a diverse generazioni e sono considerati degli evergreen. Ha debuttato giovanissima e sin da subito ha attirato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori che hanno riconosciuto il suo talento. Negli ultimi anni ha realizzato brani anche per fiction di successo e ha collaborato a diversi progetti per il cinema. Nel film La bambina che non voleva cantare, Tecla Insolia, recentemente premiata come attrice protagonista ai Davide di Donatello. ha vestito i panni della cantante e ha raccontato la sua infanzia e il suo debutto nel mondo della musica.

La carriera di Nada è decisamente varia. La cantante ha testato le sue capacità artistiche in diversi ambienti: dalla musica all’editoria. Diversi i progetti artistici realizzati negli ultimi anni: dalle collaborazioni con produttori e parolieri affermati a diversi tour. Inoltre ha scritto alcuni libri, tra cui Il mio cuore umano, Leonida e il Materiale domestico, Come la neve un giorno. Diversi brani di Nada hanno conquistato anche il mercato internazionale e questo l’ha fatta conoscere anche all’estero.

Nada, vita privata dell’artista

La cantante ha debuttato giovanissima, e nel corso della sua carriera ha realizzato circa 21 album in studio, più 4 dal vivo, e 19 raccolte: una produzione considerevole per un’artista. Nada Malanima è figlia d’arte, il padre era un affermato musicista e suonava il clarinetto, per questo per l’approccio alla musica è stato spontaneo. Nel 1969 ha esordito a Sanremo con la canzone Ma che freddo fa, all’epoca aveva solo 16 anni. Nello stesso anno ha pubblicato il primo disco.

Nada ha più volte raccontato che iniziare a cantare da professionista a soli 16 anni non è stato facile: “Fu un trauma: non volevo andare. Solo crescendo ho capito che cantare mi piaceva davvero e ho preso in mano la mia vita. Ho scelto anche che cosa cantare. All’inizio, mi avevano dato canzoni che non erano nel mio carattere”. In seguito si è integrata con il sistema ed è riuscita a far emergere il suo talento.

Dove vive Nada con il marito Gerry Manzoli

Nada è legata da diversi anni a Gerry Manzoli, noto bassista, ed ex membro della band Camaleonti. I due sono sposati dal 1973, il loro amore è consolidato e non sono mai stati protagonisti del gossip. I due hanno una figlia, Carlotta, che lavora come direttrice di produzione nel cinema. In un’intervista rilasciata a Il Corriere della sera Nada ha elogiato il marito riconoscendo tutte le attenzione che le ha sempre riservato:

“Gerry si è dedicato totalmente a me. Io sono pigra, se non ci fosse stato lui a spingermi e spingermi, avrei fatto molto meno di quello che ho fatto.” La coppia ha scelto di vivere lontano dal caos cittadino: abita in campagna, a Manciano in provincia di Grosseto in Toscana. Un posto tranquillo circondato dal verde e dalla natura: “Avevo bisogno di essere circondata da cose più normali. Le radici ci cercano, fisicamente e spiritualmente”.

Nada è anche presente sui social dove condivide soprattutto momenti del suo vissuto professionale. Quasi tutti post sono dedicati al suo lavoro: dai concerti ai momenti in studio di registrazione la cantante ci tiene a rivelare di essere un’artista ancora molto attiva e i fans non possono che continuare ad apprezzare la sua bellissima voce.