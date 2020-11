“My Head & My Heart” è il primo singolo dell’edizione deluxe dell’album di debutto in studio di Ava Max, Heaven & Hell. Ava ha anticipato la canzone per la prima volta in un tweet il 17 novembre. Il pezzo è prodotto da Jonas Blue, Earwulf & Cirkut.

“Ho lavorato a ‘My Head & My Heart’ in studio questo autunno e aspetto il momento giusto per condividerlo. Sono così entusiasta che sia uscito oggi e non vedo l’ora che tutti lo possano sentire! “

Il pezzo racconta del contrasto tra la mente e il cuore di fronte ad un sentimento e ad una relazione che provoca alti e bassi: momenti di difficoltà a decidersi mentre ci si ritrova a un bivio. Si ricordano i momenti belli, quelli difficili, chiedendosi come sarà e come sarebbe stata la vita con decisioni prese in maniera diversa.

Ava Max, My Head & My Heart, Lyrics

[Verse 1]

Baby, now and then

I think about me now and who I could have been

And then I picture all the perfect that we lived

‘Til I cut the strings on your tiny violin, oh woah

[Pre-Chorus]

My mind’s got a m-m-mind of its own right now

And it makes me hate me

I’ll explode like a dynamite if I can’t decide, baby

[Chorus]

My head and my heart are torturing me, yeah

‘Cause my mind, and your arms, I go to extremes, yeah

When angels tell me run, and monsters call it love, oh

My head and my heart are caught in-between, yeah

[Post-Chorus]

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la

[Verse 2]

Tеll me yes or no

Asking the hеavens, “Should I stay or should I go?”

You held my hand when I had nothing left to hold

And now I’m on a roll, oh

Oh woah

[Pre-Chorus]

My mind’s got a m-m-mind of its own right now

And it makes me hate me

I’ll explode like a dynamite if I can’t decide, baby

[Chorus]

My head and my heart are torturing me, yeah

‘Cause my mind, and your arms, I go to extremes, yeah

When angels tell me run, and monsters call it love, oh

My head and my heart are caught in-between, yeah

[Post-Chorus]

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la

[Bridge]

I’m standin’ at the crossroads

I cross my heart with X and O’s

Which way leads to forever?

Woah-oh-oh-oh-oh

God only knows

[Chorus]

My head and my heart are torturing me, yeah

‘Cause my mind, and your arms, I go to extremes, yeah

When angels tell me run, and monsters call it love, oh

My head (My head) and my heart (My heart)

Are caught in-between, yeah

[Post-Chorus]

La-la-la-la-la (Oh)

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la (Oh)

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la (La, la-la-la, la-la-la, la-la-la, oh)

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la (Oh yeah)

La-la-la-la-la-la-la-la

Ava Max, My Head & My Heart, Traduzione

Baby, di tanto in tanto

Penso a me adesso e a chi sarei potuta essere

E poi mi immagino tutto il perfetto che abbiamo vissuto

Finché non taglio le corde del tuo piccolo violino, oh woah

La mia mente ha una mente tutta sua in questo momento

E mi fa odiare

Esploderò come la dinamite se non riesco a decidere, piccola

La mia testa e il mio cuore mi stanno torturando, sì

A causa della mia mente e delle tue braccia vado agli estremi, sì

Quando gli angeli mi dicono di correre, e i mostri lo chiamano amore, oh

La mia testa e il mio cuore sono intrappolati nel mezzo, sì

La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la

Dimmi sì o no

Chiedendo al diavolo: “Devo restare o devo andare?”

Mi hai tenuto la mano quando non avevo più niente da stringere

E ora sono in un momento fortunato, oh Oh woah

La mia mente ha una mente tutta sua in questo momento

E mi fa odiare

Esploderò come una dinamite se non riesco a decidere, baby

La mia testa e il mio cuore mi stanno torturando, sì

A causa della mia mente e delle tue braccia vado agli estremi, sì

Quando gli angeli mi dicono di correre, e i mostri lo chiamano amore, oh

La mia testa e il mio cuore sono intrappolati nel mezzo, sì

La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la

Sono all’incrocio

Croce sul mio cuore con X e O

Quale strada condurrà al per sempre? Woah-oh-oh-oh-oh solo Dio sa

La mia testa e il mio cuore mi stanno torturando, sì

A causa della mia mente e delle tue braccia vado agli estremi, sì

Quando gli angeli mi dicono di correre, e i mostri lo chiamano amore, oh

La mia testa e il mio cuore sono intrappolati nel mezzo, sì

La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la