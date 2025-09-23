My Chemical Romance: unica data italiana a Firenze il 15 luglio 2026 | Prevendita e calendario del tour

È ufficiale: i My Chemical Romance tornano nel nostro Paese nel 2026 per un’unica data, mercoledì 15 luglio alla Visarno Arena di Firenze. L’appuntamento rientra nell’estensione europea del tour celebrativo dedicato a The Black Parade album che li vide spopolare tra 2006 e 2007 quando portarono un concerto strepitoso in Italia per ben due volte, prima all’Alcatraz e poi al vecchio tendone del Lampugnano, sempre a Milano.

Il tour 2026: UK, Europa e una lunga estate negli stadi USA

La corsa di “Long Live the Black Parade” prosegue dunque l’anno prossimo, ventennale dell’album. La band ha in programma appuntamenti davvero importanti: prima Liverpool (Anfield, 30 giugno) poi Glasgow (Bellahouston Park, 4 luglio) e infine il gruppo sbarcherà in Italia il 15 luglio prima di ripartire verso la Spagna.

In agosto è previsto un segmento nordamericano nei grandi impianti: tra le piazze già annunciate figurano New York (Citi Field), Nashville (Nissan Stadium), Washington DC (Nationals Park), Detroit (Comerica Park), Minneapolis (Target Field) e Denver (Coors Field), con un gran finale a Los Angeles per tre notti all’Hollywood Bowl (21, 23 e 24 ottobre).

Alcune date statunitensi avranno special guest di peso: già ufficializzati Franz Ferdinand, Modest Mouse, Iggy Pop, Sleater-Kinney, The Breeders, Babymetal, Jimmy Eat World e The Mars Volta.

Biglietti: quando parte la vendita

I biglietti per la nuova tranche di concerti, compreso l’evento di Firenze, saranno in vendita dalle ore 12 di venerdì 26 settembre sul canale ufficiale dei My Chemical Romance.

Questa nuova era live dei My Chemical Romance è una celebrazione completa di The Black Parade. Nelle recenti apparizioni la band ha portato sul palco l’album nella sua interezza, alternandolo a brani rari dell’epoca e ai classici del repertorio.

Non sono mancate sorprese, come l’inedito “War Beneath the Rain” suonato la scorsa estate negli Stati Uniti, indizio che alimenta le speculazioni su possibile nuova musica che potrebbe vedere la luce proprio prima dell’inizio di questo tour.