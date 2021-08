Con l’aumento dello smart working, molte persone si sono ritrovate a lavorare da casa invece che in ufficio, magari in un open space o comunque con colleghi nelle postazioni vicine. Dalla compagnia alla solitudine oppure famiglia/coinquilini. Cambia il contesto e, spesso, si modificano anche le abitudini radicate. Perché difficilmente il silenzio, se si vive da soli, o il troppo rumore intorno dettato da figli o compagni di stanza, può aiutare a rimanere concentrati per ore e ore davanti al proprio computer. Aumentano, infatti, coloro che cercano musica rilassante per lavorare, un sottofondo durante le ore di lavoro da casa.

Musica rilassante per lavorare concentrati?

L’elemento principale per avere musica in sottofondo mentre si lavorare è quello di non perdere la concentrazione. Deve accompagnare senza cancellare l’attenzione necessaria per svolgere al meglio la propria attività. Cosa rende certi brani musicali più adatti di altri? Partiamo dal concetto chiave che la musica più adatta è sicuramente qualcosa di soggettivo. L’allenatrice per migliorare e cambiare la propria carriera Maggie Mistal, per esempio, afferma: “Nell’Ayurveda, si crede che la musica possa aiutare a bilanciare la propria energia. Così ho cercato e e ho trovato la musica per flauto”. Dice che la aiuta a rimanere calma, concentrata e produttiva.

Alcune scuole di pensiero sostengono che ascoltare musica mentre si lavora sia una forma di multitasking, molti invece dicono non sia ottimale per la produttività. C’è chi suggerisce che una certa musica funzionerà o meno per la produttività, in base alla propria tolleranza o noia. Ciò significa che quando facciamo la nostra selezione musicale, dobbiamo considerare come utilizziamo la nostra musica. Cosa compone le nostre melodie più adatte, la reazione che abbiamo quando usiamo una canzone rispetto a un’altra e quale genere è il migliore per compiti specifici.

L’effetto Mozart

Prendiamo la musica classica, come esempio. L’“effetto Mozart” è collegato a una migliore concentrazione, a una maggiore intelligenza, all’apprendimento e all’esecuzione dei compiti in modo più efficace. Inoltre, la ricerca sostiene che la musica classica può rafforzare l’apprendimento, rendendola una buona scelta quando si sviluppa una nuova abilità lavorativa.

Ci sono due possibili modi in cui la musica potrebbe essere utile sul posto di lavoro: rendendoci più intelligenti o facendoci sentire bene, e quindi aiutandoci a arrancare con compiti altrimenti noiosi.

La frase è stata resa popolare dopo che un articolo del 1993 ha affermato che le persone si comportano meglio in determinati compiti spaziali, come piegare la carta, dopo aver ascoltato Mozart per 10 minuti.

Meglio musica che conosciamo?

La musica che ci sembra culturalmente familiare è qualcosa che possiamo “sintonizzare“. Se è anche priva di testi potrebbe avere un maggiore impatto se ascoltato tra una mansione e un’altra. Quello che è da evitare è il rischio dell’effetto karaoke che potrebbe togliere concentrazione e attenzione sull’attività che stiamo svolgendo.

Ascoltare musica permette di lavorare meglio?

Come riportato dalla BBC, un sondaggio del 2019 su 2.000 britannici ha rilevato che circa la metà ascolta regolarmente musica mentre lavora E due su cinque che credono che li aiuti a fare di più. E poiché le cuffie sono diventate accessori da lavoro standard e le playlist di produttività hanno collezionato milioni di visualizzazioni su YouTube, alcune aziende hanno iniziato a trasmettere musica nei luoghi di lavoro:

“Quando ti concentri, vorrai una musica più calma e rilassante e alla fine della giornata, quando ti senti stanco, vorrai qualcosa di più ottimista. Sappiamo che un’agenzia di graphic design a Shoreditch vorrà musica molto diversa da una banca di Gloucester. Ma se lo fai bene, si spera che aiuti le persone a lavorare di più”.

Poi, come già sottolineato, è soggettivo. Basti pensare che il miliardario Bill Gates pare abbia rinunciato alla musica e alla televisione a qualsiasi ora del giorno per cinque anni, quando aveva circa vent’anni, per migliorare la concentrazione.

“A seconda dell’individuo, la musica può migliorare le prestazioni perché aumenterà l’attenzione. Tuttavia, se il livello di attivazione diventa troppo alto, le prestazioni potrebbero diminuire. Basti pensare a un bambino sovrastimolato”.

Musica di sottofondo per lavorare: qualche consiglio

Alcuni scienziati pensano che questo sia il motivo per cui una certa musica sembra essere benefica; è come un’iniezione di caffeina al cervello. Ad esempio, uno studio del 2001 ha testato se l’ascolto del K. 448 di Mozart piuttosto ottimista o di una canzone lenta e triste – Adagio in sol minore di Albinoni – potesse migliorare le prestazioni spaziali di un gruppo di studenti. Questa volta, è stato anche chiesto loro di valutare il loro livello di eccitazione prima e dopo l’attività. Come al solito, il K. 448 di Mozart è stato utile, mentre l’altra canzone non ha fatto nulla per migliorare le capacità dei partecipanti. Curiosamente, il pezzo sembrava alterare il loro stato d’animo e aumentare il loro livello di eccitazione, mentre l’Adagio di Albinoni in realtà lo riduceva.

Una analisi del 2011 ha concluso che la musica di sottofondo “disturba il processo di lettura, ha alcuni piccoli effetti dannosi sulla memoria, ma ha un impatto positivo sulle reazioni emotive e migliora i risultati nello sport“.

Ma al momento, la sua ipotesi migliore è che “dipende“. “La risposta di una persona alla musica cambia in base a molti, molti fattori, come il tipo di lavoro o lavoro, il genere musicale, il controllo sull’ascolto della musica e la personalità”.

Non esiste una ricetta valida per tutti, quindi le persone dovrebbero vedere cosa sembra giusto per loro.

In questo articolo, vi abbiamo alcune possibili playlist come esperimento. Il consiglio è di fare una prova per evitare, appunto, il già citato effetto karaoke di una canzone che conosciamo troppo bene e scegliere qualcosa che accompagni e non distragga. Un sottofondo rassicurante (e produttivo, perché no?).