Appuntamento con i Muse, venerdì 17 giugno 2022, all’Ippodromo del Visarno. La band si esibirà nella rassegna “Firenze rocks” con i Placebo come ospiti del concerto. Ecco, a seguire, tutte le informazioni su orario, scaletta e biglietti.

Queste tappe anticipano il vero e proprio tour della band in partenza a ottobre 2022. Le date nei festival estivi, sono un’anteprima delle prossime tappe.

Sono ancora disponibili biglietti per i Muse, al Firenze Rocks, nella serata di venerdì 17 giugno 2022. I posti unici costano 63,25 euro. Clicca qui per tutte le informazioni.

Ecco, a seguire, tutte le informazioni sulla scaletta del concerto dei Muse, in programma venerdì 17 giugno 2022 all’Ippodromo del Visarno, a Firenze. Si parte con uno dei loro ultimi pezzi -Will of the people, titolo omonimo del prossimo disco della band- e non mancano classici del loro repertorio come “Madness” e Time is Running out”.

Will of the People

Interlude

Hysteria

Psycho

Pressure

Won’t Stand Down (“Kill or Be Killed” intro)

Stockholm Syndrome

The Gallery

Compliance

Time Is Running Out

Nishe

Madness

Supermassive Black Hole (“Foxey Lady” riff outro)

Thought Contagion

Plug In Baby

Behold, the Glove

Uprising

Prelude

Starlight

Kill or Be Killed

Knights of Cydonia (“Man With A Harmonica” intro)