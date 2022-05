Munsta è il titolo del nuovo singolo di Nina Zilli, in uscita il 6 maggio 2022 e disponibile in pre- save che anticipa la cantante in una veste completamente

inedita e rinnovata frizzante e piena di colori. Nel brano convivono diverse sfumature della cantante, da quella più black, soul e R&B passando per il groove

dell’amato reggae sino alla vena più rock e pop, senza dimenticare la canzone d’autore. La traccia è scritta, arrangiata e prodotta dalla stessa Zilli insieme a Danti.

A raccontare il nuovo progetto è la stessa Nina Zilli:

“Munsta è una canzone a cui tengo molto e che ti proietta immediatamente nell’immaginario surf dei primi anni 60, ispirazione che mi è venuta guardando una vecchia puntata dei “Munsters” una serie tv, pre Famiglia Adams, caratterizzata da una colonna sonora surf strumentale. Il brano ci invita a riflettere sul tema della trasformazione, un processo naturale che fa parte di quella “metamorforsi” che prima poi interessa ognuno di noi. Anche se cambiare spesso risulta difficile se non impossibile, sono convinta del contrario. Giorno dopo giorno cambiamo, mutiamo, cresciamo, sia nel corpo che nello spirito. L’evoluzione è parte imprescindibile del ciclo naturale, ci piace l’idea di sentirci sempre uguali, fedeli a noi stessi, ma spesso sentiamo l’esigenza e il desiderio continuo di cambiare. Cambiare per migliorarsi, lavorare su se stessi per sentirsi migliori, facendo combaciare l’immagine che gli altri hanno di noi con quello che siamo realmente è un passo importante nelle nostre vite. Evolversi e cambiare fa parte pertanto del naturale percorso di ogni essere vivente, un processo dal quale difficilmente si può scappare, nonostante ci siano comportamenti e atteggiamenti e anche persone che purtroppo sono destinate a non cambiare mai. Un’altra cosa che non cambia mai è l’erba cattiva. Rimane sempre là, sempre pronta a prendere il sopravvento”

Nina Zilli sottolinea il significato e il messaggio del brano che è un vero invito alla trasformazione, al cambiare:

Munsta diviene pertanto uno slogan a tutti gli effetti e un manifesto che intende esaltare la trasformazione in tutte le sue molteplici forme e declinazioni possibili, una trasformazione intesa come quel mutamento che è intrinseco ad ogni essere vivente e che nel bene o nel male rimane di fondamentale importanza nella costruzione della propria essenza, contribuendo alla definizione della propria identità personale e artistica che immancabilmente fa parte delle nostre vite.

Vi terremo aggiornati con testo, audio e video del brano non appena disponibili.

Foto | Andrea Lamberti