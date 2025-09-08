Lady Gaga conquista il premio più prestigioso della serata dedicata agli MTV VMA e lascia il palco dopo pochi minuti per correre al Madison Square Garden e tenere in orario il suo concerto

MTV VMAs 2025: Lady Gaga è l’Artista dell’anno, premiazione lampo e show stratosferico | VIDEO

Lady Gaga ha inaugurato gli MTV Video Music Awards 2025 con una vittoria destinata a restare negli annali. Alla UBS Arena di New York, la cantante ha ricevuto il premio come Artista dell’anno, coronando dodici mesi di successi segnati dal tour mondiale Mayhem Ball che arriverà attesissimo con due date anche in Italia, a Milano,

Ma soprattutto e da un album che ha riconfermato la sua centralità nella musica pop internazionale.

Lady Gaga, vittoria lampo agli MTV VMA

Sul palco, avvolta in un abito firmato da Marc Jacobs, Lady Gaga ha ringraziato colleghi e fan con un discorso intenso: “Essere artisti significa connettere le anime, farle sognare, ballare, piangere, ritrovare speranza”. Parole che hanno catturato il senso della sua carriera, fatta di spettacolo ma anche di una costante ricerca di empatia con il pubblico all’insegna non solo del sensazionalismo.

Lady Gaga, l’uscita di scena dopo 15 minuti

A rendere l’episodio unico è stata la rapidità con cui Gaga ha lasciato la cerimonia. Appena dopo il discorso di ringraziamento, la popstar ha spiegato che non poteva trattenersi: “Vorrei restare a godermi queste performance straordinarie, ma devo tornare subito al Madison Square Garden”.

A pochi chilometri di distanza, infatti, l’attendeva il suo concerto, organizzato da tempo in contemporanea con la serata dei VMAs. Una corsa contro il tempo che ha reso l’episodio simbolico della sua intensità artistica: un piede nello show televisivo e l’altro già immerso nella dimensione live.

La dedica a Michael Polansky e un anno di collaborazioni

Prima di scappare, Gaga ha trovato il tempo per una dedica speciale al compagno Michael Polansky, con cui ha scritto diversi brani del nuovo album, tra cui Blade of Grass, ispirata proprio alla loro proposta di matrimonio. Un gesto intimo che ha aggiunto un tocco personale a una celebrazione dominata dal clamore.

Il 2025 è stato anche l’anno delle collaborazioni. Gaga ha intrecciato la sua voce con quelle di Bruno Mars e Rosé, firmando due hit dirompenti come Die With a Smile e APT, entrambe ai vertici delle classifiche. Un segnale della sua inesauribile capacità di reinventarsi senza rinunciare alla sua identità.

Lady Gaga, live e in diretta

Ma come previsto Lady Gaga il colpo di scena l’ha offerto poco dopo. Si sapeva che si sarebbe dovuta esibire: ma non era chiaro come. La sua fuga verso il Madison Square Garden ha anticipato i piani che l’hanno vista collegata dal suo palco per una esibizione semplicemente impressionante di Abracadabra e di The Dead Dance che sta spopolando in queste ultime settimane. Social impazziti.

Gaga appesa a una struttura di almeno sei-sette metri di altezza attacca il brano per poi scivolare verso il palco, cambiare vestito e acconciatura in un lampo ed esibirsi circondata da una trentina di musicisti e ballerini. Show pazzesco: e promozione impressionante per il suo tour che per altro – a colpi di sold out – non ha certo bisogno di ulteriore pubblicità.

Una vittoria non scontata

Il premio ad Artista dell’anno era tra i più attesi. In lizza c’erano nomi del calibro di Kendrick Lamar e lo stesso Bruno Mars, ma Lady Gaga è riuscita a imporsi con un anno di musica e spettacolo che hanno ribadito il suo ruolo di icona pop globale in qualche modo ripagandola del successo mancato con Joker Folie a Deux, che lo scorso anno non ha impressionato e ha raccolto meno del previsto.

Tornata alla musica Lady Gaga ha dimostrato di avere ancora molte cose da dire: e a 39 anni, la cantante dimostra una versatilità che continua a distinguersi nel panorama internazionale.

La serata, condotta da LL Cool J, ha visto esibirsi star come Doja Cat, Sabrina Carpenter e Mariah Carey, ma la statuetta assegnata subito a Gaga ha subito piazzato un acuto di rilievo.