MTV Video Music Awards 2025: annunciati i primi performer live | Sabrina Carpenter, Ricky Martin e Busta Rhymes

Sabrina Carpenter, Ricky Martin e Busta Rhymes Sono stati ufficializzati i primi performer dei VMAs 2025: sul palco Sabrina Carpenter, Ricky Martin, Busta Rhymes e altri.

Gli MTV Video Music Awards 2025 promettono di essere ancora una volta uno degli show più attesi dell’anno. E anche se l’evento ha perso in qualche modo la straordinaria popolarità degli anni ’80 e ’90, anche in considerazione del cambiamento dei gusti di un pubblico meno sensibile alla produzione e al successo dei videoclip musicali, la serata resta una delle più importanti per stabilire quelle che saranno le tendenze dominanti di una stagione artistica e musicale che si apre.

MTV Video Music Awards 2025, chi c’è

Lo spettacolo si preannuncia variegato e trasversale. La prima ondata di performer annunciata comprende artisti di fama mondiale come Sabrina Carpenter, fresca di un clamoroso annuncio che la vedrà protagonista nel nuovo album di Taylor Swift, Ricky Martin, per il quale si parla di un clamoroso ritorno, Busta Rhymes, J Balvin, DJ Snake, Alex Warren e Sombr.

La serata degli Award di MT è in programma il 7 settembre 2025 alla UBS Arena di Elmont, New York, e sarà condotto da LL Cool J, figura storica della musica e della televisione americana.

MTV Video Music Awards 2025, scaletta varia e versatile

La scelta di un cast tanto eterogeneo riflette la volontà di MTV di mescolare generazioni e generi musicali: dall’energia pop di Sabrina Carpenter alle sonorità latine di Ricky Martin e J Balvin, fino al rap old school di Busta Rhymes e alla musica elettronica di DJ Snake. Una formula estremamente versatile pensata per catturare l’attenzione di un pubblico globale e intergenerazionale.

I premi speciali: Ricky Martin e Busta Rhymes

Tra i momenti più attesi della serata ci sarà l’assegnazione di due riconoscimenti inediti. Ricky Martin riceverà il primo Latin Icon Award, un tributo alla sua carriera, capace di aprire la strada a una nuova ondata di pop latino a livello mondiale. Con brani come Livin’ la Vida Loca e La Copa de la Vida, colonna sonora dei Mondiali di calcio, Martin ha contribuito a portare la musica latina nelle classifiche internazionali, anticipando il successo planetario di artisti come Shakira, ospite d’onore dell’edizione dello scorso anno, e lo stesso J Balvin.

Busta Rhymes sarà invece onorato con l’MTV VMA Rock the Bells Visionary Award, che celebra la sua influenza rivoluzionaria nell’hip hop. Con uno stile unico, fatto di rime velocissime e di una presenza scenica inconfondibile, Busta Rhymes ha davvero lasciato un segno indelebile nella cultura musicale dagli anni Novanta a oggi creando una tendenza che ancora oggi fa scuola tra le nuovissime generazioni.

MTV Video Music Awards 2025 , Sabrina Carpenter nuova regina del pop

Grande attenzione è rivolta poi a Sabrina Carpenter, che dopo il successo degli ultimi anni si conferma tra le popstar più rilevanti della nuova generazione. La cantante, che ha debuttato ai VMAs nel 2024, quest’anno è candidata a diversi premi, tra cui Video of the Year per Manchild. Inoltre tra pochi giorni pubblicherà il nuovo album Man’s Best Friend, ulteriore tassello di una carriera in rapida ascesa.

Sabrina Carpenter rappresenta la nuova ondata di pop internazionale: capace di coniugare testi intimi con produzioni raffinate e visivamente d’impatto, ha conquistato un pubblico giovane e affezionato, diventando una delle artiste più discusse e seguite sui social.

Attese e anticipazioni

Come da tradizione, gli MTV Video Music Awards 2025 non saranno solo un premio musicale, ma un evento culturale capace di generare momenti memorabili. La presenza di artisti così diversi lascia intendere un programma ricco di collaborazioni e sorprese dal vivo. In passato, il palco dei VMAs ha regalato performance rimaste nella storia, dalle esibizioni di Madonna e Britney Spears fino ai duetti inaspettati tra rapper e popstar.

La serata sarà trasmessa in diretta da MTV, con numerosi programmi di coming up, contenitori, speciali e talk show, e da Paramoun+ con un live di non meno di cinque ore.