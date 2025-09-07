MTV Video Music Award 2025, questa sera Aerosmith e Yungblud guidano il tributo a Ozzy Osbourne

La musica rock si prepara a un momento storico: questa notte agli MTV Video Music Awards 2025, in programma alla UBS Arena di New York, alcune delle leggende del genere si uniranno per celebrare la memoria di Ozzy Osbourne, scomparso lo scorso luglio a 76 anni.

MTV Video Music Award 2025 nel ricordo di Ozzy

Il frontman dei Black Sabbath, la cui voce ha segnato più di mezzo secolo di musica, riceverà un tributo speciale guidato da Steven Tyler e Joe Perry degli Aerosmith, sul palco insieme a Yungblud e al chitarrista Nuno Bettencourt (Extreme) L’esibizione, ancora avvolta dal mistero nei dettagli, proporrà un medley dei brani più iconici del “Principe delle Tenebre”.

Ozzy Osbourne è morto a luglio stroncato da un infarto, poche settimane dopo la sua ultima apparizione sul palco al concerto Back to the Beginning, organizzato per l’addio alle scene suo e della sua band. La sua scomparsa ha scosso profondamente il mondo della musica: dagli Aerosmith ai Metallica, fino alle nuove generazioni di artisti, in molti hanno ricordato la sua influenza e il suo carisma.

“Una voce che ha cambiato la musica per sempre – hanno scritto gli Aerosmith in un messaggio di cordoglio sui propri social – dal periodo con i Black Sabbath fino alla carriera solista, Ozzy ha ridefinito il concetto stesso di heavy metal. Rock on, Ozzy: non sarai mai dimenticato”.

La partecipazione di Yungblud

Tra i protagonisti del tributo ci sarà anche Yungblud, che aveva instaurato un rapporto personale molto solido con Osbourne che in lui vedeva una sorte di erede spirituale. In un toccante messaggio sui social, l’artista britannico ha scritto: “Non pensavo ti saresti spento così presto. Porterò con me il tuo ricordo in ogni nota che canterò. Sei stato il più grande di tutti i tempi”.

Yungblud ha raccontato di aver ricevuto da Ozzy un crocifisso che considera oggi il suo bene più prezioso, segno tangibile di un legame che andava oltre la semplice ammirazione artistica.

La cornice dei MTV VMAs 2025

Il tributo a Osbourne avverrà in una delle serate più attese dell’anno per la musica pop e rock. Gli MTV Video Music Award 2025, condotti da LL Cool J porterà sul palco anche artisti come Lady Gaga, Mariah Carey, Tate McRae e Sabrina Carpenter.

Per i fan di Ozzy Osbourne, sarà un’occasione per celebrare la sua eredità musicale e riascoltare quei brani che hanno fatto la storia dell’hard rock e del metal, in un evento che si preannuncia carico di emozione e potenza.

Quando e dove in TV

La cerimonia sarà trasmessa in diretta su MTV e CBS negli Stati Uniti. In Italia la programmazione sarà sia in diretta nella notte di oggi, a cominciare dall’01, con un’ora di preshow, su MTV canale Sky 131, 122 di Sky Glass e in streaming su NOW quindi di nuovo in replica integrale differita dalle 20.15 di lunedì con preshow di un’ora. Prossimamente anche su Paramount+ con programmazione ancora da definire.