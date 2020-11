Si sono svolti gli Mtv Ema 2020 in uno “stadio super tecnologico e virtuale” con la conduzione delle Little Mix. A trionfare sono stati I BTS con 4 premi – “Best Song,” “Best Group,” “Best Virtual Live” e “Biggest Fans; Karol G ha visto nella nuova categoria “Best Latin” e “Best Collaboration” per “Tusa” featuring Nicki Minaj; Lady Gaga ha vinto per “Best Artist” e DJ Khaled per “Best Video.”

Invece Yungblod ha vinto il suo primo award degli EMA come “Best Push,” mentre le Little Mix, presentatrici e performer della serata, hanno vinto il premio per “Best Pop.” Tra gli altri vincitori: Cardi B si è aggiudicata “Best Hip-Hop,” Coldplay “Best Rock,” Hayley Williams “Best Alternative”.

Diodato ha battuto Elettra Lamborghini, Irama, Levante, Random, ottenendo il Best Italian Act di questa edizione.

Durante lo show, è stata trasmessa l’esibizione di Alicia Keys che ha offerto degli spettacolari vocalizzi sul suo brano “Love Looks Better”. L’incredibile esibizione ha visto l’artista e il suo pianoforte per le strade di una Los Angeles notturna, inizialmente indossando una maschera che le copriva tutto il volto. Successivamente, Sam Smith ha regalato al pubblico il suo singolo “Diamonds,” terminando con un messaggio a favore dell’uguaglianza. DaBaby ha aperto con un suo medley e un messaggio che ha messo in luce le questioni cruciali legate alla giustizia sociale che sono state in primo piano nel 2020 – brutalità della polizia e giustizia razziale.

Ecco, a seguire, tutti i nomi dei vincitori:

Best Video: DJ Khaled – POPSTAR featuring Drake starring Justin Bieber

Best Artist: Lady Gaga

Best Song: BTS – Dynamite

Best Collaboration: Karol G – Tusa ft Nicki Minaj

Best Pop: Little Mix

Best Group: BTS

Best New: Doja Cat

Biggest Fans: BTS

Best Latin: Karol G

Best Rock: Coldplay

Best Hip Hop: Cardi B

Best Electronic: David Guetta

Best Alternative: Hayley Williams

Video for Good: H.E.R. – I Can’t Breathe

Best Push: YUNGBLUD

Best Virtual Live: BTS BANG BANG CON – The Live

Best Italian Act: Diodato